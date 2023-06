“Rosso di Sera”: Bobo Rondelli in concerto al Cassero

Grosseto. Happy hour, concerti e performance di danza al tramonto. Torna a Grosseto, con una formula nuova e ancora più ricca, “Rosso di Sera”, la rassegna diretta da Marcello Valassina e promossa da Con.Cord.D.A/Compagnia Francesca Selva ed Istituzione Le Mura, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e il patrocinio del Comune di Grosseto.

Dal 5 al 7 luglio sono tanti gli appuntamenti che creeranno una magica atmosfera da sere d’estate in uno dei luoghi più suggestivi e amati della città: il Cassero. Un’occasione per stare insieme ed assistere ad emozionanti spettacoli di danza di alcune delle compagnie più interessanti del panorama nazionale, ospiti della Compagnia Con.Cor.D.A./C.ia Francesca Selva, “padrona di casa” all’Istituzione Le Mura. Quest’anno ci sarà anche la presenza straordinaria di Bobo Rondelli, che canterà Piero Ciampi e i suoi grandi successi.

“Siamo fieri di ospitare questo grande evento nella bellissima fortificazione delle Mura medicee, con una formula innovativa che unisce arte e voglia di stare insieme – dichiarano il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e l’assessore alla cultura, Luca Agresti –: siamo anche felici di constatare la crescita in termini di qualità e di gradimento della programmazione del Cassero. L’offerta culturale destinata alla città è sempre più ricca e variegata, adatta al pubblico di ogni età. La danza e la musica sono linguaggi universali che uniscono tante persone e sono un modo originale per far vivere la città non solo ai turisti, ma anche ai nostri cittadini”.

“‘Rosso di sera’ è l’ennesimo importante appuntamento che le Mura ospitano questa estate. Una tre giorni di musica e danza arricchiata da un apertivo conviviale da gustare in compagnia. La preziosa collaborazione con Con.Cor.D.A./C.ia Francesca Selva, che presso il Cassero ha la residenza artistica, ogni anno ci permette di portare a Grosseto la danza di compagnie di alto livello, ma anche la grande musica di cantautori di fama internazionale in una cornice intima che ci regala emozioni uniche“, spiega il presidente dell’Istituzione Le Mura, Alessandro Capitani.

“‘Rosso di Sera’ è un appuntamento pop con danza, musica dal vivo e dimensione della socialità, molto atteso ed apprezzato dai grossetani ma anche dai turisti – dichiara Marcello Valassina, direttore artistico dell’evento –. Quest’anno vogliamo stupire il pubblico con un intenso e vibrante dialogo a due voci: quella di Bobo Rondelli e Piero Ciampi. La rilettura di Piero Ciampi, cantautore e poeta ‘maledetto’ tra i più geniali del ‘900, che Bobo in questa occasione speciale ci regalerà, farà sorridere e commuovere al tempo stesso. Ma soprattuto, ci farà sognare un mondo scanzonato e romantico che forse non c’è più”.

Il programma

Mercoledì 5 luglio alle 21.00 ad aprire la rassegna ci sarà Bobo Rondelli, cantautore livornese tra i più amati dal pubblico, che dedicherà un intero spettacolo all’illustre concittadino Piero Ciampi, artefice di capolavori negli anni ’70 che hanno reinventato la nostra musica d’autore e che lo hanno reso un poeta immortale. Nello show, dal titolo “Ciampi ve lo faccio vedere io”, Bobo Rondelli va in scena con un’ambientazione scarna e minimale: un tavolino, un bicchiere di vino e poche luci, accompagnato dagli amici Fabio Marchiori alle tastiere e Filippo Ceccarini alla tromba, con l’unico scopo di enfatizzare al massimo la musica e il genio maledetto di Ciampi. Dopo 7 anni dall’uscita del cd live, a fine ottobre 2022, questo splendido concerto è uscito per la prima volta in versione doppio vinile ed è entrato al 14° posto della classifica Fimi dei vinili più venduti della settimana. A grande richiesta Bobo è tornato in tour con questo concerto-spettacolo dove alternerà̀ il repertorio di Ciampi alle sue canzoni che lui ama definire “ciuchi di battaglia”.

“Rosso di sera” proseguirà giovedì 6 luglio alle 19.00, quando andrà in scena il Balletto Teatro di Torino e a seguire la performance di Con.Cor.D.A./C.ia Francesca Selva. A chiudere la rassegna venerdì 7 luglio alle 19.00 ci sarà l’Ensemble Gts di Nettuno e la Compagnia di casa Con.Cor.D.A/C.ia Francesca Selva.

Biglietti

5 luglio: Bobo Rondelli 12 euro

6/7 luglio: performance 5 euro

Informazioni e prenotazioni: tel./WhatsApp 333.3765469

E-mail casseroindanza@gmail.com

Prevendita / Vendita Ticket dalle 16 del giorno dell’evento