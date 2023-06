“GRande estate”: musei aperti anche di sera, raccolta fondi per l’Emilia-Romagna

Grosseto. I musei del Comune di Grosseto aderiscono al festival “GRande Estate“, che animerà il centro storico cittadino da martedì 27 a venerdì 30 giugno, proponendo un’apertura straordinaria.

A rimanere aperto fino alle 24.00 sarà il Polo culturale Le Clarisse, in cui gli spettatori potranno ammirare le mostre “I favolosi anni ’60 in Maremma. Nel segno di Ico Parisi”, l’evento legato al progetto “Uffizi diffusi e piccoli e grandi musei” e “Warhol, Schifano e Angeli: quattro opere della collezione Ticci nel Museo Luzzetti”. Al Polo culturale Le Clarisse sono in programma anche due appuntamenti: giovedì 29 giugno, alle 18.30, con la conferenza di Lucia Mannini su “Ico Parisi e l’Hotel Lorena di Grosseto”, e venerdì 30 giugno, alle 18.30, in cui Stefano Adami e Giuseppe Corlito presentano “Bianciardi alla rovescia” con l’editore Mario Papalini (Effigi) e Francesca Ciardiello.

Ad unirsi alla manifestazione sono anche il Maam, Museo archeologico e d’arte della Maremma, all’interno del quale è possibile visitare anche il Museo di arte sacra della Diocesi di Grosseto, e il Museo di storia naturale. In vari luoghi del centro sarà inoltre possibile ammirare le opere della mostra diffusa “Conversations with Blue Gold” di Giacomo Jack Braglia.

Gli incassi dei musei, nella quattro giorni di ‘GRande estate’, saranno interamente devoluti a una raccolta fondi per l’Emilia-Romagna: la cultura incontra così la solidarietà.

“Non solo gli eventi si terranno in due luoghi simbolo di Grosseto, la piazza principale e il meraviglioso Giardino dell’Archeologia, ma tutte strutture del settore cultura – commenta l’assessore alla cultura, Luca Agresti – saranno aperte per ravvivare il centro storico, con offerte di grande qualità. Dare la possibilità di visitare i nostri musei, anche in orari inusuali e durante eventi di richiamo, è un vanto per la nostra amministrazione che, in questi anni, ha lavorato per rafforzare il sistema culturale cittadino a vantaggio di tutti, residenti e non“.

“Fondazione Grosseto Cultura – conferma il presidente Giovanni Tombari – fa la sua parte in questa nuova rassegna, da un lato proponendo un’offerta di grande qualità, con tutte le iniziative legate alla mostra ‘I favolosi anni ’60 in Maremma. Nel segno di Ico Parisi’ al Polo culturale Le Clarisse, che rientra nel progetto ‘Uffizi diffusi’ e ‘Piccoli grandi musei’, e dall’altro con una finalità benefica che si concretizzerà in un aiuto economico concreto da destinare alle popolazioni dell’Emilia-Romagna, alle prese con la ricostruzione in seguito ai danni subiti nel corso dell’alluvione. Quindi invitiamo tutti, residenti e turisti, a visitare i musei grossetani in modo da contribuire a questa buona causa e allo stesso tempo ammirare le nostre strutture e le loro opere”.