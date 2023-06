In centro sarà una “GRande estate”: quattro serate gratuite di musica e spettacolo

Grosseto. Una quattro giorni di musica e spettacolo, pensata per far vivere appieno la città di Grosseto e il suo centro storico con l’arrivo dell’estate.

Il programma degli spettacoli

È in programma da martedì 27 a venerdì 30 giugno il festival “GRande estate“, realizzato dal Comune di Grosseto e organizzato da Ad Arte Spettacoli che porta nel capoluogo maremmano Edoardo Bennato (martedì 27 giugno, alle 21.30, in piazza Dante), Gabriele Cirilli (mercoledì 28 giugno, alle 21.30, al Giardino dell’archeologia), The Kolors (giovedì 29 giugno, alle 21.30, in piazza Dante) e Federico Buffa (venerdì 30 giugno, alle 21.30, al Giardino dell’archeologia). Quattro spettacoli, tutti a ingresso libero e gratuito, che spaziano dal cantautorato italiano alla musica pop, passando per lo show comico “Live” di Cirilli per arrivare a “Italia mundial”, una narrazione di parole e musica per rievocare i mitici mondiali di calcio del 1982, che videro l’Italia campione del mondo.

“In un periodo socio-economico difficile, è opportuno organizzare eventi di divertimento – sottolinea il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. ‘GRande estate’ è un’iniziativa di portata enorme, che anima il centro storico e il Giardino dell’Archeologia, riqualificato durante il mio primo mandato. Stanno per arrivare quattro spettacoli fantastici ed incredibili, grazie alla sinergia tra istituzioni e associazioni, a cui sono grato perchè hanno dato un contributo fondamentale. Ringrazio Ad Arte Spettacoli per l’organizzazione: abbiamo fatto un investimento importante per far sì che le iniziative potessero essere gratuite”.

“Da un evento promosso dal Comune tutta la società civile si è mossa per dare il proprio contributo – spiega l’assessore al turismo Riccardo Megale -. Vogliamo che a questa prima edizione di ‘GRande estate’ ne seguano tante altre. Abbiamo deciso di realizzare la manifestazione a fine giugno perchè lo riteniamo un periodo ideale, che sta fra la fine della scuola e l’inizio della stagione balneare. Al Giardino dell’Archeologia potranno entrare 400 persone, mentre piazza Dante ne potrà ospitare 3mila. In ogni caso, ci auguriamo un centro storico dinamico, con la gente che si muoverà tra locali, negozi e luoghi degli spettacoli. Abbiamo invitato artisti conosciuti, che attirano diversi target di pubblico”.

“Questa amministrazione è dinamica ed è già da un paio di anni che ragioniamo sull’organizzazione di grandi eventi – dichiara l’assessore alla cultura Luca Agresti –. Vogliamo rivitalizzare Grosseto, che consideriamo una città di mare, e destagionalizzare il turismo. Ad Arte Spettacoli è una garanzia a livello organizzativo. Inoltre, anche i musei comunali saranno aperti la sera e il costo del biglietto delle strutture sarà devoluto alle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dall’alluvione“.

“Questa manifestazione viene realizzata in centro per un’espressa richiesta da parte di tutta la Giunta – spiega il vicesindaco Bruno Ceccherini -. Il Centro commerciale naturale si è ricostituito con un nuovo consiglio direttivo, nuove adesioni e nuove idee. A ‘GRande estate’ seguiranno altri eventi”.

Le iniziative collaterali

Accanto ai quattro appuntamenti sono previste una serie di altre attività, in grado di attirare cittadini e turisti nel cuore della città e realizzate dall’assessorato alla cultura del Comune, da Fondazione Grosseto Cultura, in collaborazione con Ascom Confcommercio, Confesercenti e Centro commerciale naturale.

Musei aperti

Saranno aperti con un orario straordinario i musei di Grosseto: il Polo culturale Le Clarisse, in cui è presente anche la mostra “I favolosi anni ’60 in Maremma. Nel segno di Ico Parisi”, evento legato al progetto “Uffizi Diffusi e Piccoli e grandi musei”, e la mostra “Warhol Schifano e Angeli: quattro opere della Collezione Ticci nel Museo Luzzetti”, il Maam, Museo archeologico e d’arte della Maremma, all’interno del quale è possibile visitare anche il Museo di arte sacra della Diocesi di Grosseto, e il Museo di storia naturale. Al Polo culturale Le Clarisse sono in programma anche due appuntamenti: giovedì 29 giugno, alle 18.30, la conferenza di Lucia Mannini su “Ico Parisi e l’Hotel Lorena di Grosseto”, nell’ambito della mostra “I favolosi anni ’60 in Maremma. Nel segno di Ico Parisi”, e venerdì 30 giugno, alle 18.30, aperitivo letterario: Stefano Adami e Giuseppe Corlito presentano “Bianciardi alla rovescia”, con l’editore Mario Papalini (Effigi) e Francesca Ciardiello (per informazioni su costi e modalità di partecipazione www.fondazionegrossetocultura.it). Inoltre, in vari luoghi del centro storico sarà possibile ammirare le opere della mostra diffusa “Conversations with Blue Gold” di Giacomo Jack Braglia.

“Al Polo culturale Le Clarisse sarà possibile visitare due mostre – spiega Giovanni Tombari, presidente di Fondazione Grosseto Cultura -: ‘I favolosi anni ’60 in Maremma. Nel segno di Ico Parisi’ e ‘Warhol Schifano e Angeli: quattro opere della Collezione Ticci nel Museo Luzzetti’. Inoltre, dal 27 giugno al Museo di storia naturale della Maremma sarà attivo il totem multimediale. L’incasso ricavato dalla vendita dei biglietti dei musei sarà devoluto all’Emilia-Romagna”.

Spettacoli diversi, che richiamano però nomi importanti del panorama artistico italiano e che possono quindi incontrare gusti diversi: “Quando abbiamo progettato il bando per organizzare l’iniziativa, abbiamo pensato di proporre quattro spettacoli popolari, per tutte le tipologie di pubblico, ma comunque di qualità, con artisti di livello nazionale – sottolinea Lorenzo Luzzetti, di Ad Arte Spettacoli -. L’idea del Comune di organizzare questi spettacoli a fine giugno ci ha trovati pienamente d’accordo. La destagionalizzazione è il futuro del turismo in Maremma”.

La collaborazione con Ascom, Confesercenti e Centro commerciale naturale

Spettacolo, cultura e arte incontrano anche l’enogastronomia. Dal 27 al 30 giugno, infatti, Confcommercio Grosseto insieme a “Facciamo Centro Ristorando” e a Confesercenti Grosseto propone un format speciale per l’accoglienza e la ristorazione in città: “La GRande estate a tavola“. I ristoranti aderenti, infatti, dalle 18.30 alle 20.30, proporranno un menu speciale, contenente almeno due portate a un costo che varia da 20 a 30 euro (bevande escluse). La lista degli esercizi sarà pubblicizzata sui canali delle associazioni di categoria e i cittadini e i turisti che lo desiderano potranno gustare un’ottima cena, a prezzo contenuto, e assistere poi agli spettacoli o fruire della ricca offerta culturale cittadina.

“Abbiamo aderito con piacere a ‘GRande estate’ – sottolinea Giulio Gennari, presidente di Ascom Confcommercio Grosseto -. Ringraziamo i nostri ristoratori per proporre menu a tema a prezzi calmierati“.

“‘GRande estate’ è una lodevole iniziativa del Comune di Grosseto – aggiunge Andrea Biondi, direttore di Confesercenti Grosseto -. Con Confcommercio abbiamo ideato ‘La GRande estate a tavola’ e abbiamo chiesto ai commercianti di promuovere l’iniziativa, una vera e propria festa di Grosseto, che si rivolge anche agli abitanti dei comuni limitrofi“.

Inoltre, grazie all’adesione di numerosi commercianti del Centro commerciale naturale, saranno aperti anche i negozi che, per l’occasione, realizzeranno vetrine a tema, con i colori del festival: il blu e l’arancio.

“Questa iniziativa fa da apripista ad altri eventi in centro storico – dichiara Agata Renzo, presidente del Centro commerciale naturale -. Molti commercianti faranno orario continuato: apriranno i loro negozi nel pomeriggio e li chiuderanno solamente in tarda serata“.

Gli spettacoli di “GRande Estate”

Si parte martedì 27 giugno, alle 21.30, in piazza Dante con il concerto di Edoardo Bennato. Il cantastorie, che da oltre quarant’anni fotografa con le sue canzoni il mondo, fatto di buoni e cattivi, sbeffeggia i potenti, inneggia alla forza delle persone comuni e canta l’amore, torna sul palco con un concerto ad alto contenuto Rock&blues: con un mix tra i suoi brani più celebri, che hanno fatto cantare generazioni di italiani, e alcuni pezzi tratti dal suo ultimo album “Non c’è”. Due ore di musica, video coinvolgenti e interazione con il pubblico, per un evento da vivere fino alla fine. Un’esperienza emozionale, con brani e melodie che sono entrate a far parte del nostro immaginario collettivo e che dimostrano che, attraverso il potere della musica, fanno bene all’anima. Ad affiancarlo sul palco sarà la BeBand, formazione storico che lo accompagna, ormai, da anni.

Mercoledì 28 giugno, alle 21.30, il Giardino dell’archeologia (via Ginori) accoglie “Live” lo spettacolo di Gabriele Cirilli, scritto dall’artista insieme a Maria De Luca. In scena l’esperienza di vita di Cirilli che sa cogliere con ironia ed intelligenza vizi e virtù di una società che si aliena dietro agli smartphone perdendo il senso di ciò che ha davvero senso. La costante di questo spettacolo è la risata, che Cirilli sa far scaturire con naturalezza degna di un grande mattatore. Uno spettacolo di due ore in cui non mancano le canzoni, che fanno da piacevoli intermezzi tra un monologo e l’altro e accompagnano gli spettatori verso il grand finale, in cui l’artista interpreta alcune delle più famose canzoni del “Tale e quale show”, di cui è stato protagonista per nove edizioni. Ad affiancare Cirilli sul palco saranno alcuni allievi de La Factory, la sua scuola di recitazione e alta formazione professionale.

Giovedì 29 giugno, alle 21.30, si torna in piazza Dante per il concerto di The Kolors. La band, che ha da poco lanciato il nuovo singolo “Italodisco”, arriva sul palco di “GRande estate” portando il suo ricco repertorio e pronti a far ballare grandi e bambini. Il trio, che ha un legame particolare con la Maremma, è composto dai cugini Stash e Alex Fiordispino (rispettivamente voce/chitarra e batteria) e da Daniele Mona (sintetizzatore). Dopo gli esordi a Milano, come gruppo residente del locale “Le Scimmie”, e la vittoria nel 2015 ad “Amici”, il programma di Canale 5, The Kolors si distinguono anche per le numerose collaboraziono con grandi nomi della musica: da Andy dei Bluvertigo, che compare nel video di “I don’t give a funk” del 2011, alle aperture dei concerti di Paolo Nutini, Atoms For Peace, Hurts e Gossip, fino al debutto nel 2014 con “I want”, con gli arrangiamenti curati da Rocco Tanica (Elio e le Storie Tese). Nel 2015, dopo la vittoria ad “Amici” pubblicano il secondo album di inediti “Out”, con l’aiuto di Elisa (impegnata nelle vesti di supervisore artistico). Nel 2017 i Kolors pubblicano il loro terzo album, “You”, e a dicembre dello stesso anno il trio guidato da Stash Fiordispino viene selezionato tra i 20 big del Festival di Sanremo 2018, dove porta il brano intitolato “Frida”, loro prima canzone totalmente in italiano. Dopo qualche mese pubblicano, con una nuova etichetta, il singolo “Come le onde” in collaborazione con J-Ax, per arrivare, adesso all’uscita del loro nuovo lavoro.

Venerdì 30 giugno, alle 21.30, Federico Buffa porta al Giardino dell’archeologia “Italia Mundial”. Il giornalista, volto noto di Sky, racconta, con la regia di Marco Caronna e l’accompagnamento al pianoforte di Alessandro Nidi, l’indimenticabile vittoria della Nazionale azzurra ai mondiali di calcio di Spagna del 1982, quando l’Italia più amata di sempre vince il Mondiale più bello. I gol di Paolo Rossi, l’urlo di Marco Tardelli, le parate di Dino Zoff, la pipa di Enzo Bearzot, la notte magica del Bernabeu, le braccia al cielo del presidente della Repubblica Sandro Pertini rivivono nell’inconfondibile voce di Federico Buffa, ma soprattutto quel patrimonio di aneddoti e “storie parallele” che rendono unici i monologhi di questo formidabile storyteller.