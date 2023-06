Arte, artigianato, libri e creatività: sulle Mura medicee torna Molino Factory

Grosseto. Molino Factory, l’evento speciale dedicato all’arte, all’artigianato e alla creatività, tornerà a illuminare le serate di Grosseto venerdì 23 e sabato 24 giugno, dalle 18 alle 23. Questa esposizione unica offrirà un’ampia gamma di opere artistiche, laboratori e libri, che permetteranno a tutti di esplorare la propria creatività e dare vita a idee straordinarie.

La manifestazione

L’atmosfera di Molino Factory è descritta come “tutto quello che ti passa per la mente“, un invito a lasciare libera l’immaginazione e scoprire nuovi orizzonti creativi. Durante l’esposizione, gli artisti presenteranno le loro opere d’arte e i bambini potranno partecipare a laboratori creativi, cimentandosi in attività manuali per esplorare nuove tecniche artistiche.

Molino Factory è un evento aperto a tutti, che si impegna a promuovere l’arte, l’artigianato, i libri e la creatività nella comunità di Grosseto. È un’opportunità per artisti emergenti e consolidati di condividere le loro opere con il pubblico, e per i visitatori di scoprire nuove forme di espressione artistica e di incontrare talenti.

Il programma

Appuntamento da segnalare: venerdì 23 giugno, alle 19, il giornalista Lorenzo Mantiglioni presenterà il libro “Hallelujah” insieme al suo autore Lorenzo Garozzo. Questo emozionante romanzo racconta la storia di un uomo senza nome, immerso in una provincia tanto ferocemente tossica quanto il suo protagonista. La presentazione del libro sarà un’occasione speciale per immergersi nelle pagine di questa storia coinvolgente e per scoprire il talento letterario di Lorenzo Garozzo.

“Unitevi a noi per due serate indimenticabili all’insegna della creatività, dell’ispirazione e della cultura. Vi aspettiamo il 23 e il 24 giugno, dalle 18 alle 23, presso il Molino Hub sulle Mura medicee, nel bastione del Mulino a Vento (il cinghialino) a Grosseto – si legge in una nota degli organizzatori -. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a seguire i canali Facebook e Instagram di @collettivoclan e @molinohub oppure contattare l’associazione Cnal tramite e-mail: info@collettivoclan.it”.