“Music & Wine”: il Trio Capriccio musicale in concerto

Grosseto. Dopo l’inizio “con il botto” della settimana scorsa, con il tutto esaurito e il raffinatissimo concerto del pianista Giuseppe Lo Cicero, i “Concerti del Granduca” (prima parte della sessione estiva del 33° festival “Music & Wine”) cerca di bissare il successo del concerto inaugurale con il secondo evento previsto per sabato 24 giugno alle 21.15 alle Terme Marine Leopoldo II di Marina di Grosseto ,con un altro appuntamento di quelli davvero da non perdere.

Dopo la consueta presentazione musicale da parte del direttore artistico Giovanni Lanzini saliranno infatti sul palco a bordo piscina delle terme i componenti del Trio Capriccio musicale, formato da Sabrina Gasparini, voce e conduzione musicale, Gen Llukaci, violino, e Alessandro Di Marco, pianoforte, con il programma “The Best of Italy”, una selezione di brani di autori italiani, dai grandi nomi della musica da film fino ai cantautori accompagnati da un percorso musicale dedicato alle città italiane più famose da “Roma nun fa la stupida stasera” a temi tratti da Rondò Veneziano fino al grande Caruso e alle canzoni napoletane d’autore.

In scena l’eclettismo di tre professionalità di diversa estrazione artistica, ma accomunati da una grandissima amicizia e professionalità, con Gen Llukaci istrionico e virtuoso violinista dalla lunga carriera internazionale, il pianista Alessandro Di Marco di formazione classica e di grande dinamicità musicale e l’affascinante Sabrina Gasparini, cantante di trentennale esperienza e raffinata interprete molto apprezzata. Il Trio condurrà lo spettatore in un ideale viaggio emotivo con ironia, divertimento e un unico fil rouge: la nostra musica italiana amata in tutto il mondo.

Anche questo secondo appuntamento musicale degli “Amici del Quartetto” fa parte del cartellone del festival “Music & Wine”, sostenuto dai Comuni di Grosseto, Cinigiano e Campagnatico, oltre che da Fondazione Grosseto Cultura, aziende private ed enti di categoria e giunto quest’anno alla sua trentatreesima edizione e che, con quindici concerti spalmati nella provincia di Grosseto, terrà compagnia agli amanti della musica fino ad autunno inoltrato.

L’ingresso al concerto è gratuito su prenotazione (whatsapp 333.9905662 o -email amiquart@gmail.com) fino ad esaurimento posti a sedere. Ulteriori informazioni sul sito del festival www.musicwinefestival.it .