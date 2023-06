“Mare e terra di Maremma”: le opere di Giuseppe Di Mauro in mostra al Cassero

Grosseto. Tutto pronto al Cassero di Grosseto per l’inaugurazione della mostra dell’artista Giuseppe Di Mauro dal titolo “Mare e terra di Maremma“.

L’inaugurazione

Sabato 24 giugno, alle 17.30, ci sarà il taglio del nastro e l’esposizione resterà aperta fino al 2 luglio, dalle 16.30 alle 19.30. Visitare la mostra allestita negli spazi delle Casette cinquecentesche sarà un’esperienza ricca di sorprese. Oltre alle opere, infatti, sono esposte anche alcune poesie bucoliche scritte dall’artista ed ispirate all’incontro tra uomo e natura che si fondono con le sculture create con materiale che l’artista recupera nelle sue passeggiate in spiaggia e nella macchia mediterranea.

L’artista

Giuseppe Di Mauro nasce a Napoli. Diplomato all’Accademia di Belle Arti di Napoli, partecipa a molte mostre, riscuotendo successi di critica e pubblico. Risiede a Grosseto da oltre 30 anni, dipinge la Maremma animato da una forte sensibilità ed attaccamento a questo territorio. Il suo può essere definito un realismo moderno; i suoi quadri rispecchiano fedelmente la natura che ritrae, perseguendo un’ideale di bellezza che l’artista vuole esprimere con l’equilibrio tra forma e contenuto, con un uso sapiente del colore e la precisione della pennellata. Le sue opere sono presenti nel catalogo “L’Elite. Selezione Arte italiana” del 1996 e nel catalogo d’arte “Il Quadrato”, a cura del professor Giorgio Falossi, critico e storico dell’arte. Non solo pittore, Giuseppe Di Mauro è anche autore di sculture e poesie; mosso dal forte spirito romantico e all’attaccamento verso la Maremma, scrive poesie bucoliche in cui la natura viene esaltata come mediatrice e riconciliatrice con l’uomo.

Gli orari

Il Cassero è aperto la mattina dalle 10.00 alle 12.00, dal mercoledì alla domenica. Nel pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30 (lunedì e da mercoledì a domenica); martedì chiuso.

L’ingresso alle mostre è di 1 euro; under 6 gratis; ingresso con visita guidata alla Fortezza 5 euro (informazioni e prenotazioni a Le Orme: e-mail info@leorme.com, tel. 0564.416276)