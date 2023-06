“Fort Kids”: al via il campus estivo per bambini al Cassero e alla Fortezza medicea

Grosseto. L’estate si avvicina e Le Orme, in collaborazione con cooperativa Silva, Clan e Istituzione Le Mura, annuncia il lancio di un campus estivo per bambini da 8 a 12 anni, dedicato alla scoperta della storia, dell’arte e della natura. Questa iniziativa promette di offrire ai giovani partecipanti un’estate ricca di avventure, apprendimento e divertimento.

Il campus

Il campus estivo “Fort Kids” si svolgerà dal 26 giugno al 14 luglio, dal lunedì al venerdì, con orario dalle 8.30 alle 13. Durante questo periodo, i bambini avranno l’opportunità di esplorare e vivere da vicino due dei monumenti più significativi della città di Grosseto: la Fortezza medicea e il Cassero senese.

Il programma del Campus Estivo includerà una varietà di attività coinvolgenti, tra cui laboratori didattici di arte e scienza, escursioni guidate, giochi e tantissime nuove scoperte. I partecipanti saranno accompagnati e supportati da un team di professionisti appassionati, provenienti dalle cooperative Silva e Le Orme e dall’associazione Clan, con anni di esperienza nell’educazione e nell’intrattenimento per bambini.

Grazie a questa iniziativa, i ragazzi potranno immergersi nella storia e nella cultura locale, imparando in modo divertente e interattivo. Attraverso i laboratori didattici, potranno sviluppare la loro creatività e le competenze scientifiche, scoprendo il mondo che li circonda. Le escursioni guidate consentiranno loro di esplorare i monumenti in prima persona, apprendendo fatti interessanti e storie affascinanti.

L’Istituzione Le Mura, che gestisce gli spazi della Fortezza e del Cassero, è entusiasta di offrire ai bambini un’esperienza estiva unica e coinvolgente che li arricchirà culturalmente e promuoverà la loro curiosità e passione per l’apprendimento.

Per non perdere l’opportunità di partecipare a questo campus estivo a Grosseto, si prega di contattare, per tutte le informazioni e per le iscrizioni, Le Orme Società Cooperativa ai seguenti recapiti: e-mail info@leorme.com – tel. 0564.416276.