“Giovani musicisti del mondo”: concerto finale in Cattedrale

Grosseto. Domenica 18 giugno, alle 21.00, il progetto di scambio culturale “Giovani musicisti del mondo”, promosso dall’associazione culturale “Recondite Armonie”, si conclude come da tradizione con un grande concerto nella Cattedrale di San Lorenzo di Grosseto.

Alla serata prenderanno parte, oltre a numerosi giovani talenti, anche la società corale “Giacomo Puccini” di Grosseto, diretta dal maestro Walter Marzilli, e la corale “Gaudete”, diretta dal maestro Luca Bernazzani.

Il progetto di scambio culturale, giunto alla sua ottava edizione, è organizzato con il patrocinio della Provincia di Grosseto, dei Comuni di Grosseto, Magliano in Toscana, Roccalbegna e Roccastrada e con la collaborazione di “Teatri di Grosseto”, della Diocesi di Grosseto, del Lions Club Grosseto Host, della pro Loco di Grosseto e delle Misericordie; quest’anno ha coinvolto in dieci concerti oltre 100 giovani musicisti di età compresa tra i 6 e i 30 anni provenienti da ben 13 nazioni diverse in rappresentanza di prestigiosi Conservatori e Accademie italiane ed estere.

Nel corso della serata, ad ingresso libero, sarà organizzata dal Lions Club Grosseto Host di Grosseto una raccolta fondi a favore del Capitolo della Cattedrale di Grosseto per il restauro dello storico organo a canne Mascioni.

Per informazioni e prenotazioni, contattare i numeri 320.6712722 o 320.8871188 oppure scrivere a info@reconditearmonie@gmail.com “