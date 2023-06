“Concorso musicale Palmiero Giannetti”: premiati i migliori allievi dell’Istituto

Grosseto. Concluse le lezioni dell’anno scolastico 2022/2023, per l’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” è tempo di celebrare la chiusura di un’altra stagione consegnando riconoscimenti ai migliori allievi.

L’occasione sarà la tradizionale serata di premiazione del “Concorso musicale Palmiero Giannetti” intitolato alla memoria del primo presidente dell’istituto, giunto alla diciottesima edizione e organizzato dall’istituto musicale di Fondazione Grosseto Cultura con il Lions Club Grosseto Host e la Fondazione Fiorilli. L’appuntamento è per lunedì 19 giugno alle 20.45 al Teatro degli Industri (ingresso libero).

«È sempre una grande emozione – dichiara il direttore artistico dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”, Antonio Di Cristofano – concludere ogni anno scolastico con un evento dedicato al nostro amatissimo Palmiero Giannetti, una figura che rappresenta un esempio da seguire per i nostri giovani musicisti. I diplomi e le borse di studio vanno ai migliori, a coloro che in questo momento hanno dimostrato un particolare talento, ma siamo orgogliosi del percorso di apprendimento di tutti gli allievi. La serata al Teatro degli Industri è un’occasione per festeggiare tutti insieme e darci appuntamento alla prossima stagione».

Il programma

Ecco il programma della serata (le esibizioni si avvarranno della collaborazione dei pianisti Ettore Candela e Diego Benocci).

Per la categoria “Formazioni cameristiche” saranno premiati i componenti dell’Orchestra “La Bizarre” diretta dalla docente Laura Bianchi, che si esibirà nel valzer da “La bella addormentata nel bosco” di Ciajkovskij.

Per la categoria “Prime note” la borsa di studio è stata assegnata a Enea Calò (tromba, si esibirà in un “Easy medley” di musica tradizionale).

Per la categoria “A” i riconoscimenti sono stati assegnati a Andrea Bruno (violino, “Concerto in la minore op. 3 n. 6 di Vivaldi), Francesco Nacucchi (pianoforte, “Polka from ballet suite” di Shostakovich) e Francesco Pilici (pianoforte, “Valzer in la minore” di Chopin).

Per la categoria “B” le borse di studio saranno consegnate a Carlotta Anna Denevi (pianoforte, “Notturno op. 9 n. 1” di Chopin), Marco Fatarella (pianoforte, “Valzer op. 69 n. 2” di Chopin) e Matilde Volpe (pianoforte, “Op. 37 n. 6 Giugno” di Tchaikovsky).

Per la categoria “C” i riconoscimenti andranno a Matteo Greco (chitarra, “La Catedral” di Barrios Mangoré) e Fausto Spadi (violino, “Ciarda” di Monti).

Nella categoria “D” la borsa di studio va a Daniele Greco (pianoforte, “Elegia op. 3″ di Rachmaninoff”), mentre per la categoria “F”, dedicata alle formazioni cameristiche, il riconoscimento sarà consegnato anche ai componenti del Coro InCantus diretto dalla docente Sandra Biagioni, che si esibiranno in “Donaj donaj” di Secunda, “Bo yavo aboker” di Hadar e “Volare (“Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno).

I diplomi e le borse di studio sono offerti da Lions Club Grosseto Host e Fondazione Fiorilli. Il programma completo è anche sul sito web www.istitutomusicalegiannetti.it.