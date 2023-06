Musica, fumetti, Subbuteo, figurine e disegnatori professionisti: torna la Fiera del disco

Grosseto. A Aurelia Antica Shopping Center torna la Fiera del disco.

Sarà un fine settimana dedicato agli appassionati e ai collezionisti di musica, fumetti, videogiochi, figurine e Subbuteo. L’appuntamento è venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 giugno nella galleria del centro commerciale di Grosseto che, per tre giorni, ospiterà decine di stand. Ma non è tutto. Per questa edizione, la sesta, è prevista una novità: “Bigo” e Fabio Civitelli, disegnatori professionisti, intratterranno i visitatori con le loro performance.

L’evento è organizzato dall’associazione “Fumetti e dintorni” che da anni porta la fiera in giro per l’Italia con grande successo, Aurelia Antica compresa, dove è ormai diventato un appuntamento fisso atteso dal pubblico. Tra dischi e fumetti da collezione, vinili e cd, dvd e videogiochi, figurine e squadre di Subbuteo, i visitatori potranno anche assistere all’opera dei due artisti.

Il programma

Sabato 17 giugno, dalle 10 alle 18, sarà presente “Bigo”, al secolo Davide Bigotti, designer e illustratore di Lucca, che nel 2019 ha dato vita al folle supereroe “Il Bosone”, un personaggio che veglia sull’umanità dalla notte dei tempi, anticipando e presenziando ogni evento fondamentale della storia, spostandosi nello spazio-tempo grazie all’ormai mitica botola, che lo riconduce sempre a casa al termine delle sue avventure, ispirato da un amico dello staff di Lucca Comics & Games. Lo potrete trovare nella sua postazione dove, su richiesta, farà omaggio di “caricature” realizzate in diretta.

Domenica 18 giugno, dalle 10 alle 16, invece, sarà la volta di Fabio Civitelli di Arezzo, una delle prime matite della casa editrice Bonelli, disegnatore di Tex e Mister No che, oltre a deliziare il pubblico con i suoi disegni, terrà un incontro con gli appassionati di fumetti alle 14.30 circa, nel quale spiegherà come si diventa disegnatori per case editrici importanti.

Durante la fiera sarà possibile, come di consueto, acquistare, vendere o semplicemente far valutare dagli esperti i vecchi dischi, fumetti e vinili che i collezionisti vorranno portare con sé.

«Gli appassionati e i collezionisti – spiegano gli organizzatori di “Fumetti e dintorni” – potranno trovare esperti per acquistare o vendere i propri vecchi dischi e fumetti. Ma non solo: possono portare i loro oggetti semplicemente per farli valutare e scoprire se magari hanno in casa un piccolo tesoro. Alla fiera si può trovare davvero di tutto: dischi in vinile e cd degli interpreti più celebri, di ogni genere. Dal rock al jazz, soul, swing, musica dagli anni ’60 ai ’90 e persino le sigle dei cartoni animati più famosi, le musiche delle pubblicità e le più belle colonne sonore dei film. E poi fumetti da collezione come Tex, Zagor, Diabolik, l’Uomo Ragno, Topolino e Dylan Dog, ma anche le uscite più recenti».