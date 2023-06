Le associazioni animano le frazioni e la città con eventi estivi: il programma

Grosseto. Le manifestazioni che si svolgono durante il periodo estivo, ormai consolidate nella tradizione grossetana, valorizzano e promuovono l’aspetto turistico e culturale del territorio comunale. Per questo l’amministrazione sostiene, come ogni anno, le associazioni del terzo settore nella realizzazione di eventi di interesse pubblico, che animano il centro storico e le località turistiche limitrofe.

Il programma

Domenica 2 luglio l’associazione culturale Polis 2001 porterà in scena, al Cassero, lo spettacolo teatrale “Il Barone rampante”, nella sua prima rappresentazione nazionale.

La rassegna proseguirà poi sabato 15 luglio, con l’evento promosso dall’associazione Teatro nel Bicchiere Aps. Una serata all’insegna del divertimento con la performance di danza contemporanea della compagnia Sanpapiè, dal titolo “A[1]BIT”, in scena al Parco archeologico anfiteatro romano di Roselle.

Infine, l’associazione Musica & Vita animerà, domenica 20 agosto, la chiesa di San Niccolò di Montepescali con lo spettacolo musicale “Il femminile e il maschile nella voce del Barocco”.

“L’amministrazione comunale – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti – accoglie con piacere le proposte delle associazioni da inserire nel cartellone di eventi estivi. Saranno tre mesi intensi di iniziative, con eventi e spettacoli in grado di mettere in vetrina il meglio di quanto il nostro territorio ha da offrire in termini culturali e di socialità, con importanti ricadute anche sotto il profilo turistico. L’appello quindi è rivolto al mondo associativo e a tutte le realtà di valore della città, affinchè propongano iniziative di valore in grado di coinvolgere il territorio”.