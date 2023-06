Una festa tra poesia e musica: il professor Patrizio Piccioni saluta il mondo della scuola

Roselle (Grosseto). Proseguono le iniziative dell’associazione culturale Polis 2001, con la collaborazione di Emozion-Arti. In prossimità dell’inizio della stagione estiva, la storica associazione diretta da Francesco Tarsi continua la sua instancabile attività andando alla ricerca di spazi aperti, i più belli e suggestivi del nostro territorio.

In occasione della 38^ edizione dell’Estate rosellana, la vetrina promossa dall’associazione culturale Polis 2001 all’interno del Parco archeologico di Roselle, domenica 18 giugno, a partire dalle 10.00, sarà rappresentato un evento molto coinvolgente, dal titolo “Della poesia, della musica l’incanto“.

Lo spettacolo, patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Grosseto, che vede la collaborazione della Rete regionale Musei della Toscana e che ha ottenuto il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, si avvale del supporto tecnico di accademia musicale Rockland e della collaborazione di Emozion-Arti.

Il programma

Il programma si “esprimerà” attraverso un percorso poetico-musicale dove si avvicenderanno attori, poeti, cantanti e musicisti. Il tutto anche per ricordare il professor Aldo Mazzolai, del quale saranno lette alcune poesie, figura di spicco nel mondo culturale locale e nazionale, e riconoscere il merito ad una persona che ha fatto la storia della Maremma.

Ma soprattutto l’evento vuole essere un’occasione per il professor Patrizio Piccioni per poter salutare il mondo dell’insegnamento, essendo giunto al momento cruciale della pensione.

Di Aldo Mazzolai, letterato, giornalista e ricercatore con una grande passione per l’archeologia e la storia della Maremma, si vuole ricordare, oltre all’impegno nella formazione scolastica degli studenti delle superiori, il lavoro meticoloso nel recupero e nella valorizzazione del Museo archeologico cittadino, di cui fu direttore onorario per quasi 30 anni. A lui si deve il nuovo allestimento del Museo dal marzo del 1975, congiunto al Museo diocesano d’arte sacra, all’interno dell’ex palazzo del tribunale, in piazza Baccarini. Un allestimento, quello curato da Mazzolai, che proponeva per la prima volta un percorso coerente e unitario tra l’archeologia, la storia e l’arte di Grosseto e della Maremma. Un prezioso lavoro, il suo, di cui non smetteremo mai di sottolinearne il valore, per aver portato alla luce una buona parte delle radici storiche locali e per aver portato Grosseto, con il suo vissuto e la sua storia, al cospetto del pubblico di appassionati e di intenditori.

Ma principalmente vogliamo evidenziare la parte musicale dell’evento, che coinvolgerà in modo attivo il professor Patrizio Piccioni

Patrizio Piccioni ha svolto attività di docente di Lettere in scuole medie e superiori. Proprio alla fine di quest’anno scolastico, dopo il suo ultimo incarico al liceo “A. Rosmini” di Grosseto, dove ha diviso il proprio impegno tra la cattedra di Lettere e quella di Cambridge Geography, lascerà i suoi studenti per andare in pensione. Negli anni 1996-2003 ha ricoperto il ruolo di assistere del professor Claudio Gentili nel corso di Scienze della comunicazione di Siena. È stato inoltre per 24 anni scolastici insegnante nell’Istituto musicale comunale di Grosseto, dapprima nella neoistituita cattedra di chitarra classica, quindi in quella di storia della musica. Negli anni 2005-2006 ha rivestito la carica di presidente del medesimo istituto musicale.

La sua duplice esperienza, musicale e letteraria, lo ha indotto a pensare, ma soprattutto a sentire dentro di sé, come le canzoni – anche le più popolari – possano contenere e rappresentare una forma altissima di poesia.

“Con testi appropriati – dichiara il professore – il rivestimento melodico-armonico-ritmico che viene ad esse dato è in grado di conferire ai suoi contenuti un’efficacia emotiva che rapisce. Questo tesoro di espressività lo possiamo scoprire in numerosi territori del mondo, attraverso quel suo unico ed essenziale linguaggio capace di unire ogni popolo annullando così le distanze”.

L’evento diventa un’occasione per salutare il mondo dell’insegnamento attraverso l’esecuzione di canzoni tratte dai repertori italiani, francesi, americani, portoghesi, cubani, brasiliani, talora in lingua originale, talaltra tradotte. In programma ci sono anche due brani vocali tratti dal repertorio classico, eseguiti per soli strumenti. I brani saranno accompagnati personalmente dalla sua chitarra.

Per i brani in scaletta, si avvarrà di un contesto orchestrale formato da valenti collaboratori.

Accanto alla voce narrante di Davide Braglia ci saranno:

Claudio Cavalieri. (violino). Il maestro è una figura fondamentale del panorama musicale grossetano, sia come docente di violino nella scuola media d’indirizzo musicale sia come primo violino dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto- Partecipa inoltre a numerosi gruppi da camera.

(violino). Il maestro è una figura fondamentale del panorama musicale grossetano, sia come docente di violino nella scuola media d’indirizzo musicale sia come primo violino dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto- Partecipa inoltre a numerosi gruppi da camera. Elena Fredianelli (voce). Elena è architetto e cantante. Ha studiato canto moderno al Cmm di Grosseto, canto jazz all’Accademia Siena jazz e, attualmente, nella scuola comunale follonichese. Fa parte del duo acustico “Si prega di bossare”, in cui interpreta anche brani della tradizione brasiliana. Ricopre il ruolo di istruttore tecnico direttivo al servizio pianificazione urbanistica del Comune di Grosseto.

Adriano e Francesca Piccioni, figli di Patrizio. Adriano (contrabbasso) è primo contrabbasso dell’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, membro di Spira mirabilis e collabora regolarmente con l’Orchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, il teatro comunale di Bologna, la Kammerorchester Basel e, in qualità di primo contrabbasso, con il Teatro Regio di Torino. È stato vincitore del Premio Abbado 2015. Francesca (viola) è membro del Quartetto Lyskamm, di Spira Mirabilis e di Schallfeld Ensemble. Insegna viola al Conservatorio ‘L. Cherubini’ di Firenze e quartetto d’archi alla Scuola di Musica di Fiesole. Collabora con orchestre quali il Maggio musicale Fiorentino, come seconda viola, la Haydn Philharmonie come prima viola e l’Orchestra Mozart. Segue il programma di dottorato all’università di Vienna con il Professor Clive Brown.

Klara Wincor, violoncello, suona regolarmente con i Wiener Symphoniker, Tonkuenstler Orchester, Rundfunk-Symphonieorchester Wien e il Concentus Musicus Wien e Budapest Festival Orchestra. Dal 2023 collabora come primo violoncello con l’Orchestra Haydn di Bolzano e l’Orchestra del Teatro La Fenice.

Inoltre, parteciperanno attivamente alcuni allievi, studenti del Liceo Rosmini di Grosseto, con i quali il professore ha condiviso alcuni anni della sua carriera di insegnante.

A chiusura della serata ci sarà uno spazio dedicato ad un’attestazione di merito – che l’associazione Polis 2001 e l’accademia musicale Rockland di Grosseto riconosceranno al maestro Patrizio Piccioni – con la consegna di una targa a suggellare il suo importante contributo per la valorizzazione culturale e musicale del territorio grossetano.

Biglietti

Per l’ingresso è previsto un costo del biglietto di 8,00 euro, con riduzione a 4,00 euro per gli studenti. Per informazioni: asscultpolis2001@libero.it, cell. 347.2299737, pagina Facebook associazione Polis 2001