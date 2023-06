“La foto perfetta. La Maremma delle donne”: torna il premio dedicato ad Anna Maria Briganti

Grosseto. Il Soroptimist Club di Grosseto, la cui presidente è Patrizia Nalesso, è un’associazione di donne che opera attraverso azioni concrete per la promozione dei diritti umani, per l’avanzamento e l’accettazione delle diversità. Ogni anno promuove un concorso nato per ricordare la dottoressa Anna Maria Briganti, personalità di spicco del Club di Grosseto.

Il premio ha avuto negli anni destinazioni e scopi diversi, ma sempre indirizzati alla valorizzazione delle eccellenze delle donne del territorio maremmano.

Il premio “Anna Maria Briganti per le arti ed i mestieri”, anno 2023, ha come titolo “La foto perfetta. La Maremma delle donne” ed ha l’intento di dare visibilità e riconoscimento a tutte le donne fotografe, anche non professioniste, senza distinzione di etnia e di età, impegnate in un mondo creativo di immagini, di realtà e passione.

Tra le foto pervenute, che verranno esposte nella sede della Pro Loco, verranno scelte 4 le cui autrici riceveranno premi in denaro.

La premiazione si terrà sabato 24 giugno alle 10 nella sede della Pro Loco in piazza del Popolo 3. Sono state invitate le autorità e le associazioni di fotografia del territorio.