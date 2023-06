“I Luoghi del Tempo”: Sacha Naspini e Rita Di Tizio Trio chiudono la manifestazione

Grosseto. Anche per il 2023 il festival “I Luoghi del Tempo” arriva all’ultima giornata in rassegna, giovedì 15 giugno, alle Terme di Roselle, un’importante apertura della struttura che conserva le più antiche terme della Maremma, già utilizzate in epoca romana per le preziose virtù curative delle acque termali.

Abbandonate quasi del tutto nel Medioevo, vennero riprese in considerazione dalla Repubblica senese nel 1334. Nel 1822, il Granduca Pietro Leopoldo di Lorena ordinò il restauro dello stabilimento termale, ma la disastrosa alluvione del 1966 deviò il corso della sorgente e, da quel momento, le terme non sono più funzionanti. L’edificio è stato restaurato nel 1984 senza il ripristino della funzione termali ed ospita l’associazione Pro Loco di Roselle.

Il programma

Il programma conclusivo è stato pensato “al contrario”: sarà, infatti, l’aperitivo (momento apprezzato in tutte le tappe della manifestazione) ad aprire la serata, alle 20, organizzato insieme all’azienda agricola La Vigna sul Mare. Alle 20.45 Clelia Pettini incontrerà lo scrittore Sacha Naspini, oggi tradotto in 26 Paesi, amato e conosciuto per i suoi romanzi “Le case del malcontento” – dal quale è in fase di sviluppo una serie tv – “Ossigeno”, “I Cariolanti”, “Nives”, “Le nostre assenze” e il suo ultimo lavoro “La villa del seminario”.

Al termine dell’incontro con Naspini, alle 21.15 sarà in scena (in sostituzione di Carla Baldini e Officina del Malcontento) il trio guidato dalla fisarmonicista Rita Di Tizio (insieme a lei Paolo Batistini alla chitarra e Marino Alberti alla batteria) per presentare il nuovo progetto “Vibración fatal”: un viaggio sonoro appassionato che parte dal tango nuevo di Astor Piazzolla, omaggia il genio musicale di Richard Galliano, tocca il vals criollo (Que nadie sepa mi sufrir) e si conclude a est con le vibranti note della Czardas.

Faranno da contrappunto alla musica del trio alcune brevi letture sceniche da “Le case del malcontento” e “La villa del seminario” interpretate dall’attore Vincenzo Levante.

Il festival è stato organizzato da associazione M.Arte e realizzato con il sostegno della Regione Toscana, con il supporto di Toscana Promozione, con il contributo e il supporto della Rete delle biblioteche e archivi della Maremma, del Parco nazionale delle Colline Metallifere, della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e per il progetto redazione giovani Cesvot; con la collaborazione del Main Sponsor Conad. Ha coinvolto, nel 2023, i comuni di Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Gavorrano, Grosseto, Orbetello, Roccastrada, Scarlino.

Informazioni generali, programma e prevendite: Iat Follonica, via Roma 49, tel. 0566.52012, siti www.festivaldimaremma.it – www.iluoghideltempo.it