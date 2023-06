storiedicarta, primo appuntamento con l’iniziativa dell’Isgrec: si parlerà della liberazione di Grosseto

Grosseto. #storiedicarta è il nuovo format, con il quale l’Isgrec, che fa parte della Rete Grobac (Rete grossetana biblioteche, archivi, centri di documentazione), vuole condividere la ricchezza della documentazione del proprio archivio, aprendone le porte alla cittadinanza attraverso percorsi tematici e visite guidate.

Il primo appuntamento è previsto in occasione dell’anniversario della Liberazione di Grosseto: giovedì 15 giugno, a partire dalle 18.30 nella sede dell’Isgrec alla Cittadella dello studente, con un’esposizione di documenti, a cura di Elena Vellati, sulle fasi precedenti e successive alla liberazione di Grosseto.

Come già messo in luce dalla mostra “Grosseto liberata. Storia di un lungo antifascismo e di una Resistenza breve in Maremma”, pubblicata dall’Isgrec nel 2020 on line (https://grossetoliberata.weebly.com), il breve periodo di Resistenza del territorio maremmano è caratterizzato dal forte legame esistente fra l’antifascismo di lunga durata e la formazione delle bande partigiane. Si tratta di due fenomeni distinti, ma connessi, di reti di relazioni che parzialmente si sovrappongono, seppur in un intervallo temporale dilatato, che parte dagli anni Venti e arriva fino alla metà degli anni Quaranta del secolo scorso.