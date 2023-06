“Music & Wine”, torna la sessione estiva: ecco il programma dei concerti

Grosseto. La sessione estiva del 33° festival internazionale “Music & Wine” si presenta quest’anno sia nel segno della continuità, rappresentata dal felice connubio tra la grande musica e gli ottimi vini della maremma, sia con l’importante novità di un’ulteriore valorizzazione del territorio e delle proprie peculiarità artistiche, storiche ed enogastronomiche: quattro nuove meravigliose location, individuate nei borghi medioevali di Batignano, Istia d’Ombrone, Alberese e Montepescali, divengono da questa edizione un importante palcoscenico della manifestazione andando ad aggiungersi in quanto a storia e spettacolarità ad altre perle del nostro territorio che già ospitano la manifestazione.

Il festival, che sarà articolato in quindici concerti e terminerà poi in autunno con le “coccole” delle Terme Marine in un itinerario sensoriale che unisce l’ascolto della buona musica a quello dei grandi vini, del cibo a chilometro zero fino al relax termale, vede come di consueto fra i principali patrocinatori il Comune di Grosseto, con l’assessorato alla cultura, in veste di capofila unitamente ad alcuni comuni della provincia (quest’anno Cinigiano e Campagnatico), oltre alla Fondazione Grosseto Cultura, alle Pro Loco, alle aziende private, alle aziende vinicole, alle associazioni di categoria e agli sponsor in un’unione virtuosa che da oltre trenta anni sostiene l’iniziativa.

Come di consueto il festival sarà suddiviso in tre sezioni: “I Concerti del Granduca”, che si terranno sia alle Terme Marine Leopoldo II a Marina di Grosseto che nella sala Azzurra dell’Hotel Granduca a Grosseto, il “Music & Wine Summer”, che vedrà i concerti nei borghi medioevali sia del comune di Grosseto che della provincia, e i “Concerti al tramonto”, che prevedranno una cena-degustazione al termine dello spettacolo. Le serie dei “Concerti del Granduca” e di “Music & Wine Summer” saranno ad ingresso gratuito (gradita la prenotazione al numero Whatsapp 333.9905662), mentre quella dei “Concerti al Tramonto” sarà a pagamento previa prenotazione.

Come per gli anni precedenti anche in questa edizione il festival, divenuto oramai a buon ragione un’“armonia di eccellenze in Maremma toscana”, offrirà al pubblico il meglio della grande musica internazionale spaziando dalla classica al jazz, dalla musica barocca a quella romantica e contemporanea, comprendendo la musica da film e la canzone internazionale e ospitando eventi speciali quali le “prime” di Baci del pianista internazionale Maurizio Mastrini, di Carillon del celebre chitarrista fingerstyle Francesco Tizianel e di Clarinettissimo, nel quale il direttore artistico Giovanni Lanzini si metterà in gioco in prima persona celebrando i quaranta e più anni della propria carriera e al quale parteciperà come ospite speciale l’attore Giacomo Moscato. Un ricco menù, insomma, che accoglierà e delizierà il pubblico da metà giugno fino agli ultimi di novembre perché la musica, come il buon vino, non deve mai mancare!

“Torna anche quest’anno l’’attesissimo appuntamento estivo del festival ‘Music & Wine’ – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti –. Un’occasione per gustare del buon vino in compagnia della straordinaria musica di artisti internazionali. Gli appuntamenti si inseriscono perfettamente all’interno della già ampia offerta culturale che la nostra città propone ai suoi cittadini e ai suoi visitatori e coinvolgono numerose realtà della nostra splendida provincia. Un particolare ringraziamento agli organizzatori che continuano a regalare a Grosseto numerose iniziative di qualità”.

Il programma

Ecco il programma generale:

Giuseppe Lo Cicero – Pianoforte

Un pianoforte al chiaro di luna

“I Concerti del Granduca”

Sabato 17 giugno, ore 21.15

Marina di Grosseto, Terme Marine Leopoldo II

Ingresso gratuito su prenotazione. Tel. 333 9905662 (anche Whatsapp).

Trio Capriccio Musicale

Sabrina Gasparini – Voce

Gen Llukaci – Violino

Alessandro Di Marco – Pianoforte

The best of Italy (omaggio alla canzone italiana)

“I Concerti del Granduca”

Sabato 24 giugno, ore 21.15

Marina di Grosseto, Terme Marine Leopoldo II

Ingresso gratuito su prenotazione. Tel. 333.9905662 (anche Whatsapp).

Gradus Jazz Trio

Enrique, Pablo e Santi Lleida Lanau – pianoforte, basso, percussioni

Piasajes (La Spagna incontra il jazz)

“I Concerti del Granduca”

Sabato 1° luglio, ore 21.15

Marina di Grosseto, Terme Marine Leopoldo II

Ingresso gratuito su prenotazione. Tel. 333.9905662 (anche Whatsapp).

Maurizio Mastrini – Pianoforte

Baci international tour 2023-2024

“Music & Wine Summer”

Sabato 15 luglio, ore 21.15

Cinigiano, Castello di Porrona (in caso di pioggia: Teatro Comunale di Cinigiano)

Ingresso gratuito. Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Cinigiano, assessorato alla Cultura, e con il Comitato festeggiamenti Castel Porrona.

Gianluca Campi – fisarmonica

Da Vivaldi a Piazzolla con il campione della fisarmonica

“Music & Wine Summer”

Domenica 16 luglio, ore 21.15

Istia d’Ombrone, sagrato della Chiesa (in caso di pioggia: chiesa parrocchiale)

Ingresso gratuito. Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Grosseto, assessorato, alla Cultura e con l’associazione Pro Loco di Istia d’Ombrone.

Giovanni Lanzini – Clarinetto & live electronics

Giacomo Moscato – Attore

Clarinettissimo tour 2023

“Music & Wine Summer”

Sabato 22 luglio, ore 21.15

Cinigiano, castello di Porrona (in caso di pioggia: teatro comunale di Cinigiano)

Ingresso gratuito. Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Cinigiano, assessorato alla Cultura, e con il Comitato festeggiamenti Castel Porrona.

Magdalena Kulig – Mezzosoprano

Maciej Zimka – Fisarmonica

Antichi echi musicali

“Music & Wine Summer”

Domenica 23 luglio, ore 21.15

Montepescali, chiesa di San Niccolò

Musiche di Gluck, Caccini, Haendel, Scarlatti, Mozart.

Ingresso gratuito. Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Grosseto, assessorato alla cultura, e con la parrocchia di Montepescali.

Trio Accademia degli Orfei

Cristina Palucci – Violino

Simona Abrugiato – Violoncello

Fabio Adalgiso D’Orazio – Clavicembalo

Il Barocco europeo

“Music & Wine Summer”

Domenica 30 luglio, ore 21.15

Batignano, chiesa di San Giuseppe

Musiche di Frescobaldi, Corrette, Veracini, Schmelzer, Vitali

Ingresso gratuito. Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Grosseto, assessorato alla cultura, con l’associazione Pro Loco di Batignano e la parrocchia di San Martino.

Francesco Tizianel – Chitarra fingerstyle

Carilloon international tour

“Music & Wine Summer”

Sabato 5 agosto, ore 21.15

Alberese, sala ex cinema Onc

“Carillon” è il nuovo album del maestro, che unisce alle sue composizioni originali arrangiamenti unici di artisti quali Beatles, Queen, Michael Jackson e musiche da film indimenticabili

Ingresso gratuito. Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Grosseto, assessorato alla cultura, e con l’associazione Pro Loco Arborensis di Alberese.

Equinox Duo

Giovanni Lanzini – Clarinetto

Fabio Montomoli – Chitarra

I concerti dell’aldobrandesco

“Concerti al tramonto in Maremma”

Domenica 6 agosto, ore 19.00

Campagnatico, borgo medioevale (in caso di pioggia, teatro comunale, ex chiesa di S. Antonio Abate)

Ingresso con cena-degustazione su prenotazione a cura di Antichi Gusti di Maremma. Tel. 333 9905662 (anche Whatsapp) – 335.7974183.

Sara Cianciullo e Helga Anna Pisapia – Duo pianistico

Suite e danze a quattro mani

“I Concerti del Granduca”

Domenica 10 settembre, ore 21.00

Marina di Grosseto, Terme Marine Leopoldo II

Musiche di Debussy, Moszkowski, Ravel, Grieg

Ingresso gratuito su prenotazione. Tel. 333.9905662 (anche Whatsapp).

Duo Hindemith

Gian Marco Solarolo – Oboe

Cristina Monti – Pianoforte

Tra lied, musical e ragtime

“I Concerti del Granduca”

Sabato 16 settembre, ore 21.00

Marina di Grosseto, Terme Marine Leopoldo II

Musiche di Mendelssohn, Schubert, Gershwin, Bernstein

Ingresso gratuito su prenotazione. Tel. 333.9905662 (anche Whatsapp).

BeFaLa Trio

Angelo Benedetti – Clarinetto

Stefano Falleri – Chitarra

Sandro Lazzeri – Chitarra

Suite italiana

“I Concerti del Granduca”

Domenica 22 ottobre, ore 17.30

Grosseto, sala Azzurra Hotel Granduca

Musiche di Di L’Arpa, Piccinni, Florimo, Vinci, Carpi, Donizetti, Gangi

Ingresso gratuito su prenotazione. Tel. 333,9905662 (anche Whatsapp). Possibilità di usufruire della Spa dell’hotel e di cenare con gli artisti dopo lo spettacolo (informazioni e prenotazioni: Hotel Granduca, tel. 0564.453833).

Trio Lanzini

Elisa Lanzini – Violino

Giovanni Lanzini – Clarinetto

Michele Lanzini – Violoncello

Il salotto musicale

“I Concerti del Granduca”

Domenica 5 novembre, ore 17.30

Grosseto, sala Azzurra Hotel Granduca

Musiche di Haydn, Mozart, Verdi, Bizet, Lehár

Ingresso gratuito su prenotazione. Tel. 333.9905662 (anche Whatsapp). Possibilità di usufruire della Spa dell’hotel e di cenare con gli artisti dopo lo spettacolo (informazioni e prenotazioni: Hotel Granduca, tel. 0564.453833).

Joaquín Palomares – Violino

Claudio Piastra – Chitarra

Virtuosismi internazionali

“I Concerti del Granduca”

Domenica 26 novembre, ore 17.30

Grosseto, Sala Azzurra Hotel Granduca

Musiche di Malats, Machado, Tavolaro, Boutros, De Falla, Piazzolla

Ingresso gratuito su prenotazione. Tel. 333.9905662 (anche Whatsapp). Possibilità di usufruire della Spa dell’Hotel e di cenare con gli artisti dopo lo spettacolo (informazioni e prenotazioni: Hotel Granduca, tel. 0564.453833).