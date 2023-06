Incontro con Giulio Scarpati e Nora Venturini: si chiude il corso sulle serie tv

Grosseto. Un incontro aperto al pubblico per chiudere il primo ciclo di incontri dedicati alle serie televisive realizzato da Clorofilla con QB e Clan. E’ quello proposto da Mario Sesti domani, mercoledì 14 giugno, dalle 16, nella sala Pegaso della Provincia di Grosseto, che ha concesso patrocinio e utilizzo gratuito dello spazio.

L’incontro

Si parlerà di serie tv, di curiosità, aneddoti e anche di cinema con l’attore Giulio Scarpati, noto per aver prestato per molti anni il suo volto in una delle serie più viste, “Un medico in famiglia”. Con lui ci sarà anche la scrittrice Nora Venturini, nota per aver raccontato le avventure di Debora Camilli, una tassista detective protagonista di alcuni libri gialli che diventeranno a breve una serie tv. Una ghiotta occasione per chiudere gli appuntamenti che da marzo si tengono a Grosseto con il critico Mario Sesti.

Proprio in questi giorni Scarpati ha parlato dei 25 anni di “Un medico in famiglia” dove, per 10 stagioni, ha vestito i panni di Lele Martini, e ancora oggi questa serie risulta essere la più longeva tra le fiction italiane. Scarpati, volto noto anche del cinema, attualmente è molto impegnato a teatro, ma non esclude di tornare alla tv con un progetto che è in fase di scrittura.

Nora Venturini è regista teatrale e sceneggiatrice. Ha firmato numerose regie teatrali e scritto serie tv. Ha esordito nella narrativa con “L’ora di punta”, la prima indagine della tassista detective Debora Camilli, a cui sono seguiti “Lupo mangia cane”, “Buio in sala” e l’ultimo “Paesaggio con ombre”. Nell’occasione sarà possibile acquistare i libri grazie alla presenza della libreria QB.

Ingresso libero.