“I magici anni ’60”: visite guidate, laboratori, lezioni di inglese, fiabe e giochi alle Clarisse

Grosseto. I bambini da 6 a 11 anni scoprono “I magici anni ’60” con il campus al Polo culturale Le Clarisse in programma da lunedì 19 a venerdì 23 giugno. Il costo di partecipazione è di 50 euro per cinque giorni oppure 10 euro al giorno (con il 10% di sconto per il secondo fratello e per i soci Coop). Per prenotare è possibile chiamare i numeri 0564.488066 o 0564.488067 negli orari di apertura del museo, oppure scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347.1857615.

Il campus

L’iniziativa – a cura del Polo culturale Le Clarisse nell’ambito del progetto “Terre degli Uffizi” ideato e realizzato da Le Gallerie degli Uffizi e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze – è pensata per far conoscere ai bambini un periodo storico diverso e affascinante: gli anni Sessanta.

Il programma

Lunedì 19 giugno, con la partecipazione di Petra Paoli di Odeonstudio, è previsto il laboratorio Arts&Crafts con l’utilizzo dell’argilla, mirato a riprodurre oggetti che traggono ispirazione dalla mostra in corso nel museo, “I favolosi anni ’60 in Maremma – Nel segno di Ico Parisi”. Martedì 20 giugno le opere in argilla saranno poi decorate dagli stessi bambini usando disegni-motivi anni ’60. Mercoledì 21 giugno spazio al laboratorio creativo su leggende e fiabe legate alla Maremma degli anni ’60, con la collaborazione di Paolo Nardini. Giovedì 22 giugno un laboratorio in lingua inglese sulla mostra “I favolosi anni ’60 in Maremma”. Infine, venerdì 23 giugno è previsto il laboratorio con tessuti, stoffe e modelli, per realizzare modellini di abiti degli anni ’60.