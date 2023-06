“Respiri di Bellezza”: incursioni di danza e visite guidate nei luoghi più suggestivi della città

Grosseto. Incursioni di danza contemporanea ispirate alla filosofia del flash mob con la partecipazione attiva del pubblico. Performance site-specific urbane che promuovono la riscoperta e la valorizzazione di luoghi e aree periferiche della città.

Tutto questo e molto altro è il progetto “Respiri di Bellezza-NCSOR#3” a cura di Con.Cor.D.A/Compagnia Francesca Selva, sostenuta dal Ministero italiano della cultura e dalla Regione Toscana, che andrà in scena nella sua edizione Outdoor dal 15 al 18 giugno a Grosseto, in alcuni dei luoghi più suggestivi della città e al Porto di Maremma di Marina di Grosseto.

Le coreografie di Francesca Selva su cui danzeranno Claudia Mazziotti, Luciano Nuzzolese, Valentina Lanni e Cosimo Vittorione sono un inno alla fugacità e alla fragilità dell’esistenza umana, a ciò che viviamo, che ci attraversa e che ci sfugge.

Le visite guidate

La novità di questa edizione del progetto sono le visite guidate alle bellezze della città e alle opere di street art presenti a Grosseto a cura dell’associazione Orme e dell’associazione Clan. Il programma prevede performance anticipate dalle visite guidate a partire dalle 17.00 in poi presso l’area spettacolo del Cassero senese (15 giugno), di piazza Dante (16 giugno), di piazza San Michele e di piazza Baccarini (17 giugno) e il 18 giugno nella splendida cornice del Porto della Maremma a Marina di Grosseto.

“Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare nel palcoscenico più bello della nostra città un progetto di così grande valore – commentano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti – ‘Respiri di Bellezza’ è una proposta che unisce arte e danza attraverso le visite guidate al nostro patrimonio artistico e le performance urbane. È un buon esempio di sinergia che vede le associazioni del territorio fare rete per relegare alla città e ai cittadini, iniziative uniche in grado di attrarre anche i turisti. Dunque, grazie al Consorzio Coreografi Danza d’Autore// e a tutti i promotori e sostenitori dell’evento per l’impegno e per la passione che dimostrano di avere per Grosseto”.

“Ospitare al Cassero di Grosseto il nuovo progetto del Consorzio coreografi Danza d’Autore/ Compagnia Francesca Selva è un immenso piacere. La danza contemporanea di qualità è sempre più presente a Grosseto e in questo caso non porta valore aggiunto solo alle Mura, ma a tutta la città, invitando i cittadini a riscoprila e a viverla in modo diverso. Iniziative come queste hanno il pregio di avvicinare le persone ad un linguaggio artistico che rischia di restare confinato nei teatri. Invece, noi vogliamo portare l’arte in ogni luogo della nostra città“, dichiarato Alessandro Capitani, presidente dell’Istituzione Le Mura.

“Abbiamo strutturato queste pillole per sensibilizzare la popolazione sul lavoro dei danzatori e coreografi – dichiara Marcello Valassina, direttore artistico di Con.Cor.D.A/Compagnia Francesca Selva -, la danza così diventa strumento per valorizzare i luoghi urbani e riscoprire la voglia di stare insieme. Siamo convinti che la danza possa essere accessibile a tutti, perchè il linguaggio del corpo è universale e solo bellezza salverà il mondo”.