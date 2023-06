Istituto musicale comunale: al via i saggi di fine anno degli allievi. Tutti i nomi

Grosseto. Per gli allievi dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” di Fondazione Grosseto Cultura la stagione 2022/2023 si conclude con tre giorni di saggi, da martedì 13 a giovedì 15 giugno, dalle 17 nell’auditorium della scuola, in via Bulgaria (ingresso libero).

«Si conclude un’altra stagione di studio e di apprendimento per tutti i nostri allievi – ricorda il direttore artistico dell’istituto musicale, Antonio Di Cristofano – ed è giusto, come da tradizione, celebrarla con un appuntamento che possa coinvolgere tutti. I saggi di fine anno rappresentano un’occasione per dimostrare quanto appreso durante l’anno, ma anche un momento per ritrovarci e stare insieme, all’insegna della musica».

Il programma

Ecco il programma della tre-giorni di saggi.

Martedì 13 giugno si esibiranno la classe di canto della docente Sandra Biagioni (con l’allievo Andrea Oesterer), il coro InCantus diretto sempre da Sandra Biagioni, la classe di violino del docente Claudio Cavalieri (Andrea Bruno), la classe di pianoforte della docente Laura Fabbiani (Gabriele Mazzantini, Camilla Franci, Gabriele Caldarelli, Andrea Rossi), la classe di tromba del docente Michele Makarovic (Enea Calò), la classe di pianoforte della docente Eloisa Romeo (Anthea Baldi, Marco Fatarella, Chiara Rallo, Ylenia Ponticelli, Aurora Giada Praderio, Michelangelo Alocci, Alessandro Guido Praderio, Aurora Scalabrino) e la classe di pianoforte del docente Giuliano Schiano (Elia Belardi, Carlotta Anna Denevi, Francesco Pilici, Matilde Volpe, Daniele Greco e Iacopo Tortolini).

Mercoledì 14 giugno il programma prevede l’esibizione della classe di chitarra del docente Alessandro Benedettelli (con Livio Santoni e Matteo Greco), la classe di pianoforte del docente Diego Benocci (Francesco Nacucchi, Riccardo Abbruzzese e Jacopo Leotta), la classe di violino del docente Ivan Calò (Luce Girelli, Alessia Rondinella, Fausto Spadi, Filippo Sodi, Carmen Benvenuto, Bianca Addonisio, Giorgia Addonisio e Nicole Daiana Derosa), la classe di pianoforte del docente Mirko Galeazzi (Fiammetta Balestri e Michelle Zamarian), la classe di pianoforte della docente Laura Menchini (Gennaro Pisanelli, Arianna Faienza, Davide Lucidi, Riccardo Gubinelli e Michelangelo Gubinelli) e la classe di sassofono del docente Davide Vallini (Leonardo Biagini Gori Martini).

Giovedì 15 giugno si esibiranno invece la classe di violoncello e musica d’insieme della docente Laura Bianchi (con Amelia Desideri), l’orchestra giovanile “La Bizarre” diretta sempre dalla professoressa Laura Bianchi, la classe di flauto della docente Daniela Bilotti (Rachele Corridori), la classe di pianoforte del docente Davide De Luca (Eleonora Fonti, Leonardo Fonti, Flavia Annita Vesterlung, Anna Mezzabarba) e la classe di pianoforte della docente Anna Ginanneschi (con Alessio Herrera, Salvatore L. Sammatrice, Iana Velicoglo, Giacomo Brizzi, Federica Polemi). Nella stessa giornata esibiranno anche Francesco Nacucchi e Carlotta Anna Denevi (pianoforte a quattro mani) e Andrea Bruno (al violino) con Riccardo Abbruzzese (al pianoforte).

I saggi vedranno la partecipazione di Ettore Candela come collaboratore pianistico. L’ordine di esecuzione sarà comunicato al momento. Tutte le informazioni e il programma sono sul sito web dell’istituto: www.istitutomusicalegiannetti.it.