Da Grosseto a Londra, Giulia Saracino debutta con il primo singolo: “Feel fine”

Grosseto. E’ grossetana la cantautrice R&B/Soul dallo stile folk acustico che debutta con il suo primo singolo “Feel fine”.

La cantante

Si chiama Giulia Saracino, in arte Julia Widagee, e proviene da una famiglia incredibilmente artistica e talentuosa: suo padre Domenico Saracino è un coreografo molto noto in città, sua madre Anna è una cantante di formazione classica e suo fratello Mattia è un ballerino che ha trovato la sua strada in Germania. Una famiglia che le è sempre stata di supporto e l’ha incoraggiata a perseguire le sue passioni, la danza e il canto.

All’età di 16 anni, infatti, Giulia segue le orme del fratello decidendo di proseguire gli studi di danza professionale e due anni dopo vola a Londra per esercitarsi anche nella musica. Una città, Londra, che le è stata ispiratrice, dove ha stretto amicizie forti e dove durante gli anni di studio ha avuto l’opportunità di esibirsi in piccoli concerti nei locali lanciando così la sua carriera.

Gli interessi artistici di Giulia sono estremamente vari, ascolta autori come la brasiliana Marisa Monte, la francese Cyrille Aimée e la spagnola Judit Nedderman; dal mondo della bossa e della musica jazz di Norah Jones alle melodie piene di sentimento di Lianne La Havas.

Durante il lockdown, difficile momento di cambiamenti per tutti quanti, Giulia si è allontanata dalla danza, sentendosi invece sempre più attratta dalla scrittura musicale come naturale modo di esprimersi, e dall’apprendimento della chitarra. Il suo sogno di diventare cantautrice, pur dovendo affrontare le difficoltà di un lavoro a tempo pieno e del poco tempo da poter dedicare allo studio, si fa sempre più vicino; in quei lunghi mesi trascorsi a casa riesce a dare sfogo al suo lato creativo, trova la giusta ispirazione e l’entusiasmo nel raccontare al mondo la sua storia, quella di Julia Widagee, attraverso la musica.

Il primo singolo

È così che nasce il suo primo singolo “Feel fine”, che trasforma il suo viaggio e la sua esperienza personale in una canzone ricca di fiducia e speranza, un inno al coraggio con le sue delicate melodie che lasciano sognare. «E’ una canzone per quando hai bisogno di ricordare a te stesso che andrà tutto bene – ci dichiara l’autrice –, non importa quanto sembrino difficili le cose! E’ il mio grido d’amore alle persone straordinarie che mi hanno aiutata a dar vita a tutto questo».

Il singolo è frutto della collaborazione con amici musicisti di lunga data: Matteo Busti alla chitarra, Max Mella produttore in studio, Lorenzo Gorini autore del video.

Spotify: https://open.spotify.com/artist/27spV.