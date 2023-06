“Speaking English @ the Museum”: i bambini imparano l’inglese con l’arte

Grosseto. Come imparare l’inglese giocando con le opere d’arte esposte al museo.

È il laboratorio creativo della serie “Speaking English @ the Museum” al Polo culturale Le Clarisse, in programma domenica 11 giugno alle 17.30 al museo di via Vinzaglio. Il laboratorio, a cura degli operatori di PromoCultura, è dedicato ai bambini di età compresa tra 6 e 11 anni; il costo di partecipazione è di 4 euro ed è possibile prenotare chiamando il numero 0564.48066 o scrivendo a clarissearte@fondazionegrossetocultura.it.

Il laboratorio

Gli operatori museali di PromoCultura accompagneranno i bambini in una visita guidata del museo davvero speciale, tutta in lingua inglese. Per aiutarli a seguire e interagire con la guida, saranno consegnate ai piccoli partecipanti alcune schede con giochi didattici in lingua, che serviranno anche a rafforzare l’apprendimento dell’inglese.

I laboratori creativi per bambini al Polo culturale Le Clarisse proseguiranno per tutta l’estate: in arrivo il calendario con tutti gli appuntamenti in programma.