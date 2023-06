“I Luoghi del Tempo”: Francesco Montanari rende omaggio a Italo Calvino

Montepescali (Grosseto). Sarà l’attore Francesco Montanari a concludere l’omaggio a Italo Calvino fatto dal festival “I Luoghi del Tempo”.

Anche la penultima giornata della rassegna infatti, domenica 11 giugno a Montepescali, sarà dedicata al celebre scrittore nel centenario dalla nascita: dopo Lella Costa, Stefano Bartezzaghi, Lorenzo Degl’Innocenti e i Petralana (che tornano anche nel programma di domenica), è il turno di Montanari concentrare la passeggiata nel centro storico del paese (inizio alle 18) sugli scritti e i pensieri di Calvino; con lui saranno presenti Gianluca Franci e Luca Mantiglioni a coordinare l’incontro.

Francesco Montanari, diplomato all’Accademia nazionale d’arte drammatica “Silvio D’Amico”, ha intrapreso da subito la carriera teatrale partecipando a spettacoli di successo, tra cui “Romeo e Giulietta”, per la regia di Valerio Binasco, “Parole incatenate”, per la regia di Luciano Melchionna, “Sunshine”, diretto da Giorgio Albertazzi, “Fontamara”, regia di Michele Placido, e molti altri. Diventa noto al grande pubblico per la sua partecipazione nella serie tv “Romanzo criminale” nel ruolo del “Libanese”.

Alle 19.15 tornano i Petralana (il gruppo in duo è formato da Tommaso Massimo, voce e chitarra, e Marco Gallenga, violino), con la versione, con nuovi arrangiamenti live, del concept album “Oggi cadono le foglie“, liberamente ispirato a “Il barone rampante“. Il disco uscito nel 2010 racconta attraverso le canzoni i momenti più emozionanti della vita del Barone Cosimo Piovasco di Rondò; tutti i brani sono originali e prendono libera ispirazione dalla lettura del romanzo.

Termina il programma (alle 20), il consueto aperitivo in collaborazione con azienda agricola La Pierotta, caseificio Grosseto, salumificio Mori, azienda agricola Silvia Leprai.

“I Luoghi del Tempo” terminerà giovedì 15 giugno con lo scrittore Sacha Naspini, Vincenzo Levante e Rita di Tizio trio( in sostituzione di Carla Baldini e Officina del Malcontento).

Il festival è organizzato da associazione M.Arte e realizzato con il sostegno della Regione Toscana, con il supporto di Toscana Promozione, con il contributo e il supporto della Rete delle biblioteche e archivi della Maremma, del Parco nazionale delle Colline Metallifere, della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e per il progetto redazione giovani Cesvot; con la collaborazione del Main Sponsor Conad. Coinvolge, nel 2023, i comuni di Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Gavorrano, Grosseto, Orbetello, Roccastrada, Scarlino.

Informazioni generali, programma e prevendite: Iat Follonica, via Roma 49, tel. 0566.52012, siti www.festivaldimaremma.it – www.iluoghideltempo.it