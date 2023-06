“Recondite Armonie” presenta i progetti internazionali: Grosseto capitale della musica

Grosseto. L’associazione culturale “Recondite Armonie“, con la direzione artistica dei pianisti Diego Benocci e Gala Chistiakova presenta i progetti internazionali 2023.

Tre manifestazioni, il concorso musicale provinciale, il concorso pianistico internazionale e il progetto di scambio culturale dei “Giovani musicisti del mondo”, si intrecciano coinvolgendo a giugno oltre 100 giovani talenti della classica provenienti da tutto il mondo e storiche realtà corali ed orchestrali del territorio. Dieci i concerti in programma, tutti ad ingresso gratuito, in alcuni dei luoghi più suggestivi della Maremma grossetana.

Il concorso provinciale

Alla seconda edizione il concorso musicale provinciale “Recondite Armonie”, riservato ai giovani musicisti residenti nella provincia di Grosseto, volto a valorizzare i migliori talenti del territorio.

La giuria, composta dai Maestri Maria Grazia Bianchi, Stefano Cocco Cantini, Gala Chistiakova e Thomas Fortmann, ha ascoltato sabato 3 giugno, nell’auditorium dell’Istituto musicale “Palmiero Giannetti” di Grosseto, ben 30 giovani musicisti di età compresa tra i 6 e i 18 anni suddivisi in due sezioni (solisti e musica d’insieme) e cinque diverse categorie.

Il concorso internazionale

Le audizioni pubbliche del quarto concorso pianistico internazionale di interpretazione musicale “Recondite Armonie” si svolgeranno nelle giornate di venerdì 9 e sabato 10 giugno al Teatro degli Industri di Grosseto. Pianoforte del concorso uno Steinway grancoda fornito dalla ditta Checcacci pianoforti di Siena. La manifestazione, aperta ai giovani pianisti under 30 di tutto il mondo, vedrà rappresentate quest’anno ben 14 nazionalità diverse e prestigiosi Conservatori, Accademie ed istituzioni musicali.

A una prestigiosa giuria internazionale, composta dai professori Daniel Rivera (Argentina/Italia), presidente di commissione, Achille Gallo (Italia), Florian Koltun (Germania), Ilona Timchenko (Spagna/Russia), Andrea Trovato (Italia), Xin Wang (Cina), il compito di valutare le esecuzioni dei giovani pianisti nel corso delle audizioni aperte al pubblico.

I vincitori del concorso musicale provinciale e del concorso pianistico internazionale “Recondite Armonie” si esibiranno sabato 10 giugno alle 20.30 nel concerto di premiazione agli Industri e in quest’occasione, alla presenza delle giurie e degli sponsor, saranno assegnate borse di studio per oltre 4.000 euro e concerti premio.

“Giovani musicisti del mondo”

Il progetto di scambio culturale “Giovani musicisti del mondo”, giunto quest’anno alla sua ottava edizione, si svolgerà dall’ 11 al 18 giugno, portando nella città di Grosseto una numerosa delegazione di giovani musicisti della classica selezionati all’interno dei Conservatori italiani ed esteri. In questi giorni i ragazzi avranno la possibilità di esibirsi in una serie di concerti organizzati in alcuni dei luoghi più caratteristici della Maremma; si tratterà di una splendida occasione per scoprire il nostro territorio, la nostra tradizione culinaria, oltre a un momento di confronto tra musicisti.

Dal 2015 al 2022, il progetto ha ospitato centinaia di partecipanti da Europa ed Asia e ha portato i concerti dei giovani musicisti a Grosseto, Massa Marittima, Follonica, Siena, Arezzo, Firenze, Manciano, Roccalbegna, Piancastagnaio, coinvolgendo anche giovani promesse, corali, orchestre giovanili e numerose realtà del territorio.

Prestigiose le collaborazioni 2023 che permetteranno ai giovani musicisti partecipanti di esibirsi in alcuni dei luoghi di maggiore interesse artistico e culturale di Grosseto: il teatro comunale degli Industri di Grosseto, la sala Pegaso del Palazzo “Aldobrandeschi” della Provincia di Grosseto, la chiesa della Misericordia, la Troniera medicea, sede della Pro Loco grossetana, e la cattedrale di San Lorenzo, a conclusione del progetto domenica 18 giugno. Una vivace maratona musicale animerà la galleria del centro commerciale Maremà e tre concerti nel territorio provinciale: il 13 giugno nella chiesa di San Nicola a Roccastrada (prima assoluta per il progetto di “Recondite Armonie”), il 16 giugno nel giardino sul Torrione a Magliano in Toscana e il 17 giugno nell’antica chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Roccalbegna.

Prenderanno parte ai concerti anche storiche realtà musicali del territorio, come la società corale “Giacomo Puccini” di Grosseto e “I Madrigalisti” di Magliano in Toscana, diretti dal maestro Walter Marzilli, il “Coro dei Concordi” di Roccastrada diretto dal maestro Stefano Pioli, Vivace Orchestra Città di Grosseto Giovani diretta dal maestro Massimo Merone, il Coro Giovani InCantus diretto dal maestro Sandra Biagioni, il Coro Gaudete diretto dal maestro Alessandro Bernazzani, il Coro dell’UniTre diretto da Matteo Ronzini, l’Associazione filarmonica “Banda Larga” di Roccalbegna.

Patrocinano, collaborano e sostengono la realizzazione dei progetti Comune e assessorato alla cultura di Grosseto, Provincia di Grosseto, Comune di Magliano in Toscana, Comune di Roccalbegna, Comune di Roccastrada, centro commerciale Maremà, associazione Pro Loco di Grosseto, Diocesi di Grosseto, Lions Club Grosseto Host, Arciconfraternita della Misericordia, BeMuse Performing Arts Foundation di Londra, Speroni Eventi, Hotel Granduca, Swiss School of Music, UniTre di Grosseto, Assifin Assicurazioni, Clan della Musica, Cantina I Vini di Maremma, Latte Maremma, caseificio Il Fiorino, sezione soci Coop Unicoop Tirreno, i fratelli Abbruzzese del ristorante e pizzera Yellow, scuola di musica “G.Chelli”, Le Cudere, Internetfly comunicazione, Maremma in Diretta, Giovanni Rossetti fotografo, Danilo Speroni, Manuela Mascagni, Adolfo Crea e il giornalista Carlo Sestini.

I concerti

Ingresso libero

Sabato 10 giugno – Ore 20.30

Teatro degli Industri, Grosseto (via Mazzini, 89)

Serata di premiazione e concerto dei vincitori del concorso musicale provinciale e del IV concorso pianistico internazionale “Recondite Armonie”

Domenica 11 giugno – Ore 20.30

Teatro degli Industri, Grosseto (Via Mazzini, 89)

Vivace Orchestra Città di Grosseto Giovani diretta dal maestro Massimo Merone e i giovani solisti della classica: Egor Bondarev /10 anni, pianoforte (Svizzera), Naomi Blank /11 anni, pianoforte (Belgio), Dan Blank /16 anni, pianoforte (Belgio), Vivien Bachmann /16 anni, pianoforte (Svizzera), Elizaveta Bondareva /13 anni, pianoforte (Svizzera), Estelle Pressler /12 anni violino (Svizzera), Sofia Symonds /14 anni, pianoforte (Gran Bretagna). Con la partecipazione del Coro InCantus preparato dal maestro Sandra Biagioni.

Lunedì 12 giugno – Ore 20.30

Palazzo della Provincia, Grosseto (Piazza Dante)

Si esibiscono i “Giovani musicisti del mondo” e i giovani talenti grossetani, nell’occasione saranno consegnati anche gli attestati ai pianisti partecipanti alla masterclass tenuta dal maestro Antonio Di Cristofano

Martedì,13 giugno – Ore 18.00

Chiesa di San Nicola, Roccastrada (Via IV Novembre, 4-6)

Concerto dei “Giovani musicisti del mondo” con la partecipazione del Coro dei Concordi diretto dal maestro Stefano Pioli.

Mercoledì 14 giugno – Ore 18.30

Chiesa della Misericordia, Grosseto (Via Palestro, 1)

Concerto dei “Giovani musicisti del mondo” con la partecipazione del Coro UniTre diretto da Matteo Ronzini.

Giovedì 15 giugno – Ore 18.30

Pro Loco di Grosseto (Piazza del Popolo, 3)

Concerto dei “Giovani musicisti del mondo”

Venerdì 16 giugno – Ore 18.00

Giardino sul Torrione, Magliano in Toscana

Concerto dei “Giovani musicisti del mondo” con la partecipazione de “I Madrigalisti” di Magliano in Toscana diretti dal maestro Walter Marzilli.

Sabato 17 giugno – Ore 18.00

Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, Roccalbegna

Concerto dei “Giovani musicisti del mondo” con la partecipazione della “Banda Larga” diretta dai maestri Jason Crompton e Maddalena Pastorelli.

Domenica, 18 Giugno – Ore 15.00

Centro commerciale Maremà (via Ecuador), Grosseto

Maratona musicale nella galleria del centro commerciale Maremà di Grosseto, in collaborazione con la scuola di musica “G. Chelli” di Grosseto.

Domenica 18 giugno – Ore 21.00 Cattedrale San Lorenzo, Grosseto (Piazza del Duomo)

Premiazione e concerto finale dei “Giovani musicisti del mondo” con la partecipazione della corale Puccini diretta dal maestro Walter Marzilli e del coro “Gaudete” diretto dal maestro Luca Bernazzani

“È un onore, come sindaco di Grosseto e come amministrazione comunale, accogliere giovani musicisti di tutta Europa, specie in un momento così complicato per il nostro continente. Poche arti accompagnano come fa la musica da sempre il percorso dell’umanità: strumento di festa, gesto accomunante, ma anche inno alla ribellione, alla resistenza. Patrimonio dei giovani, degli anziani, la musica è qualcosa che non ha età o genere o nazione – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. ‘Giovani musicisti dal mondo’ e il concorso pianistico internazionale ‘Recondite Armonie’, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Grosseto, quest’anno tornano a regalare emozioni per tutti, proponendo grande musica, suonata da giovani e giovanissimi provenienti da ogni parte d’Europa, piccoli e più grandi, anagraficamente, talenti di un’arte senza tempo. Seppure il cuore resta sempre il Teatro degli Industri, questi progetti toccheranno con diverse occasioni d’ascolto tutto il territorio maremmano, che diventerà vetrina di conoscenza reciproca tra eccellenze, regalando ai musicisti la scoperta delle nostre tradizioni, storiche, paesaggistiche ed enogastronomiche, e a tutti noi musica di altissimo livello.“

“La nostra amministrazione crede fortemente nella cultura come strumento promotore di crescita e sviluppo per una città, per questo si impegna, in modo costante, a promuovere iniziative ed eventi di alta qualità – spiega Luca Agresti, assessore alla cultura del Comune di Grosseto –. Siamo convinti che legare manifestazioni prestigiose come questa al programma culturale cittadino, stimolerà nei visitatori e in chi abita il territorio a vivere appieno delle giornate uniche ed estremamente suggestive. Come assessore alla cultura sono felice di dare il benvenuto, ancora una volta, ai giovani musicisti europei protagonisti di ‘Recondite Armonie'”.

“La Provincia di Grosseto è felice di sostenere il concorso ‘Recondite Armonie’ e di ospitare a Palazzo Aldobrandeschi, il 12 giugno, uno dei concerti del bellissimo progetto ‘Giovani musicisti del mondo’ – afferma il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola – che da ben 8 anni mette in contatto talentuosi artisti italiani e stranieri che si esibiscono sul nostro territorio. Doveroso ringraziare gli organizzatori per il livello raggiunto da questa prestigiosa e interessante proposta culturale che arricchisce l’offerta complessiva della provincia di Grosseto. Crediamo nel potere della musica come linguaggio universale che unisce i popoli e le generazioni. Questo festival non poteva che nascere nel nostro territorio, da sempre esempio di accoglienza e di dialogo.“