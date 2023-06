“I Luoghi del Tempo”: Andrew Faber e Androgynus protagonisti in paese

Paganico (Grosseto). La terza settimana del festival “I Luoghi del Tempo” inizia venerdì 9 giugno, a Paganico, con due giovani e innovativi personaggi della cultura e dello spettacolo del nostro Paese, dimostrando ancora una volta l’attenzione e la sensibilità della manifestazione ai nuovi artisti e alle nuove e originali produzioni.

Il programma

Ad aprire la giornata, alle 18, sarà, infatti, il nuovo talento della poesia italiana, Andrew Faber: al secolo Andrea Zorretta, lo scrittore, musicista e performer inizia nel 2014 a raccogliere i suoi primi componimenti. A distanza di circa sei anni è tra i poeti più seguiti del web. Nel 2016 esce la sua prima silloge poetica “Non ho ancora ucciso nessuno” (Miraggi Edizioni, 2016), a cui seguono “D’amore, di rabbia, di te” e “Fermo al semaforo in attesa di trovare un titolo, vidi passare la donna più bella della storia dell’umanità“. A giugno del 2022 pubblica “Ti passo a perdere” e il riscontro che ottiene è eccezionale, il libro giunge alla quinta ristampa in pochi mesi. Insieme a lui, nella consueta camminata iniziale (da Porta Grossetana) saranno presenti lo storico Umberto Brunelli e il giornalista Emilio Guariglia, che coordinerà l’incontro.

Alle 19.15 seguirà il concerto di Androgynus (nella foto), il progetto di Gabriele Bernabò, giovanissimo musicista grossetano. Tra i trionfatori dell’edizione 2022 del Rock Contest di Controradio, debutta nel panorama discografico con “Medioevo Digitale“, un concept album di canzoni in italiano punto d’unione tra l’eredità della discografia anni ’70-’80 e le forme concise ed essenziali delle più innovative produzioni contemporanee. Insieme a Bernabò (voce e chitarra), saranno presenti Andrea Voira (tastiere e cori), Francesco Terribile (basso) e Stefano Giuggioli (batteria).

Termina il programma (alle 20), il consueto aperitivo con prodotti tipici a cura di Cantina Vignaioli Morellino di Scansano, Tenuta di Paganico, azienda agricola Silvia Leprai.

“I Luoghi del Tempo” proseguirà anche il 10, l’11 e il 15 giugno con altre tre giornate di spettacolo. In programma: Stefano Bartezzaghi, Francesco Montanari, Sacha Naspini, Lorenzo Degli’Innocenti insieme ai giovani musicisti Michelangelo Scandroglio e Stefano Marini, Vincenzo Levante e Rita di Tizio trio (in sostituzione di Carla Baldini e Officina del Malcontento).

Il festival è organizzato da associazione M.Arte e realizzato con il sostegno della Regione Toscana, con il supporto di Toscana Promozione, con il contributo e il supporto della Rete delle biblioteche e Archivi della Maremma, del Parco nazionale delle Colline Metallifere, della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e per il progetto redazione giovani Cesvot; con la collaborazione del Main Sponsor Conad. Coinvolge, nel 2023, i comuni di Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Gavorrano, Grosseto, Orbetello, Roccastrada, Scarlino.

Informazioni generali, programma e prevendite: Iat Follonica, via Roma 49, tel. 0566.52012, siti www.festivaldimaremma.it o www.iluoghideltempo.it