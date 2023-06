Musica, giochi e simulatori di volo: “La notte blu” sbarca in centro storico

Grosseto. Esibizioni teatrali, musica dal vivo, giochi in piazza per i più piccoli, percorsi espositivi e simulatori di volo: il centro storico di Grosseto si prepara così ad accogliere “La notte blu”.

Una serata che animerà piazza Dante e che vedrà, inoltre, la premiazione del concorso artistico e di poesia del centenario “In volo verso il futuro” a cura dell’associazione Pasfa di Grosseto.

La manifestazione, in programma sabato 10 giugno dalle 17.30 alle 24.00, si inserisce all’interno del ricco cartellone di eventi pensato per celebrare i 100 anni dell’Aeronautica Militare italiana, ripercorrendo la storia, osservando il presente e programmando il futuro della Forza Armata.

“L’anniversario dello scorso 28 marzo riassume un secolo di attività operativa dell’Aeronautica al servizio del Paese – commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Un secolo di costante sviluppo tecnologico e industriale, di presenza nel mondo portando in alto l’impegno e l’ingegno italiano. Per questo, come amministrazione abbiamo ritenuto doveroso, nonché opportuno, celebrare questo traguardo con un’ampia rassegna di eventi, così da non soltanto ringraziare i nostri uomini per il lavoro che quotidianamente svolgono, ma anche avvicinare la cittadinanza, attraverso manifestazioni in piazza e giornate di open day al 4° Stormo Caccia”.

I prossimi eventi

Alla giornata di sabato, faranno seguito la manifestazione “Run del Centenario: in volo verso il 4° Stormo dal centro storico di Grosseto“, in programma domenica 17 settembre, e nuove esposizioni nei centri commerciali cittadini, nel mese di ottobre. Gli eventi si concluderanno con un open day finale, il 4 novembre, e con il concerto della Corale Puccini del 10 dicembre.