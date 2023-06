“Il teatro alla corte di Ardengo”: lo spettacolo itinerante arriva in paese

Civitella Marittima (Grosseto). Venerdì 16 giugno le piazze e le vie del borgo storico di Civitella Marittima si animeranno con lo spettacolo teatrale itinerante “Il teatro alla corte di Ardengo – Salti multipli in qualche Medioevo per un gruppo di (quasi) attori“, evento di apertura della 51esima edizione della sagra dell’Alta Maremma, che si svolge a Civitella Marittima il 16, 17 e 18 giugno prossimi.

Lo spettacolo è frutto del laboratorio teatrale realizzato a Civitella Marittima da Canguasti Teatro con il patrocinio del Comune di Civitella Paganico e in collaborazione con Pro Loco Civitella Marittima.

“Il laboratorio si è svolto a partire dal 4 aprile ed ha coinvolto partecipanti da tutta la provincia di Grosseto – spiega Felice Panico, regista dello spettacolo e curatore del laboratorio –. Lo spettacolo è ispirato alle saghe medievali del territorio maremmano. Mi piaceva l’idea di tornare ad un teatro di comunità, come del resto è il teatro medievale. Il teatro che riempie i vicoli, le strade, le piazze e non ha bisogno di scenografia o luci perchè il luogo in cui avviene è già lo sfondo ideale. Così è nato ‘Il teatro alla corte Di Ardengo”.

Lo spettacolo

Lo spettacolo itinerante svela con sorprese, ironia (e qualche licenza) il racconto scenico della contea ardenghesca dall’XI al XIV secolo ed offre agli spettatori lo spunto per percorrere luoghi incantati nel borgo storico di Civitella Marittima.

“Il laboratorio teatrale è stata un’esperienza significativa per il nostro territorio ed ha suscitato l’interesse di persone provenienti anche da altri comuni – continua Franco Angiolini, presidente della Pro Loco –. Siamo felici di aver collaborato e sostenuto la sua riuscita e speriamo di proseguire questo percorso negli anni a venire”.

Guitti medievali e candide dame guideranno gli spettatori nel percorso in quattro tappe all’interno della rocca. Si comincia alle 19 a Porta degli Uomini. Lo spettacolo durerà circa 60 minuti.

Informazioni

Venerdì 16 giugno ore 19,00

Porta degli Uomini – Civitella Marittima

Spettacolo teatrale itinerante “Il teatro alla corte di Ardengo – Salti multipli in qualche Medioevo per un gruppo di (quasi) attori”.

Durata spettacolo: 60 minuti circa – Ingresso gratuito

Evento di apertura della 51esima edizione della sagra dell’Alta Maremma (a Civitella Marittima dal 16 al 18 giugno).