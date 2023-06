“C’era una volta in Maremma”: visita spettacolo al Parco archeologico

Roselle (Grosseto). Dopo il successo della scorsa estate, il 16 e 17 giugno la visita-spettacolo “C’era una volta in Maremma” arriva eccezionalmente al Parco archeologico di Roselle in occasione delle Gea – Giornate europee dell’archeologia 2023. Il progetto è ideato dalla giovane compagnia teatrale grossetana Confine Zero, con la cooperativa Le Orme – Guide della Maremma toscana. L’evento è realizzato in collaborazione con delegazione Fai di Grosseto e Direzione regionale Musei della Toscana.

Lo spettacolo

Se in nessun altro posto come in Maremma natura e cultura convivono in perfetta armonia, perché non dar vita ad un evento che unisca due modi diversi – ma in fondo complementari – di fruire della bellezza, come il teatro e il turismo? Così nasce il format della visita-spettacolo, dalla volontà di fondere l’arte e cultura con la natura, in un evento che è sia una visita guidata che una performance immersiva. Lo spettatore/visitatore potrà compiere un percorso all’interno del Parco accompagnato da una guida turistica e contemporaneamente assistere a uno spettacolo che si svolgerà lungo tutto il tragitto in maniera itinerante.

“C’era una volta in Maremma” racconta la nostra terra attraverso il percorso di ricerca di un giovane continuamente interrotto da “contrattempi leggendari”, presenze sovrannaturali che si inseriranno nella nostra realtà di tutti i giorni a conferma che per capire il presente è necessario conoscere il passato, ma anche essere pronti a metterlo in discussione. Il tutto lungo uno dei tanti percorsi di un luogo centrale della provincia, dove archeologia, atmosfera e leggende collaborano per restituire al pubblico un’esperienza unica nel suo genere.

“C’’era una volta in Maremma” è interpretato da Eleonora Guelfi, Giorgia Lunghi, Caterina Rossi, Guido Targetti, Francesco Tozzi, con la guida Loriana Canton.

Testo di Francesco Tozzi, regia di Guido Targetti, organizzazione di Chiara Benicchi. Per informazioni e prenotazioni: cell. 347.4252612, e-mail confinezero@gmail.com.

Biglietti: intero 18 euro, ridotto studenti e iscritti Fai* 12 euro (ingresso al Parco compreso).

*Sarà data la possibilità in loco di iscriversi o rinnovare la tessera