“Il crollo di Babele”: incontro sull’intelligenza artificiale con padre Paolo Benanti

Grosseto. “Il crollo di Babele. Una lettura del mondo digitale”. Di questo parlerà padre Paolo Benanti, francescano del Terz’Ordine regolare, teologo specializzato in etica, bioetica ed etica delle tecnologie, che sarà a Grosseto giovedì 8 giugno, dove alle 18, nei locali della parrocchia Madre Teresa di Calcutta (in via Stati Uniti d’America, 100).

L’incontro

Benanti terrà un incontro aperto a tutti e al quale sono particolarmente invitati gli operatori pastorali, i catechisti, gli educatori, gli animatori di gruppi giovanili, i responsabili delle aggregazioni laicali, chi opera nel campo dell’istruzione. La mattina di venerdì 9 giugno animerà un momento di formazione rivolto al clero diocesano, sempre nella parrocchia Madre Teresa.

Potenzialità e rischi: è probabilmente questo lo sguardo più ampio per prendere coscienza di come l’intelligenza artificiale può servire l’uomo e non servirsene. Il tema coinvolge le tante agenzie educative, ma coinvolge in primo luogo gli adulti, che spesso sono impreparati a gestire, anche per se stessi, l’evoluzione così repentina della tecnologia.

Padre Paolo Benanti

P. Paolo Benanti è romano. Ha 50 anni e si occupa di etica, bioetica ed etica delle tecnologie. In particolare i suoi studi si focalizzano sulla gestione dell’innovazione: internet e l’impatto del digital age, le biotecnologie per il miglioramento umano e la biosicurezza, le neuroscienze e le neurotecnologie. Come scrive lui stesso, “cerco di mettere a fuoco il significato etico e antropologico della tecnologia per l’Homo sapiens: siamo una specie che da 70mila anni abita il mondo trasformandolo, la condizione umana è una condizione tecno-umana…”.

Alla Pontificia Università Gregoriana ha conseguito nel 2008 la licenza e nel 2012 il dottorato in teologia morale. La dissertazione di dottorato dal titolo «The Cyborg. Corpo e corporeità nell’epoca del postumano» ha vinto il Premio Bellarmino – Vedovato. Dal 2008 è docente nella stessa Università Gregoriana, all’Istituto teologico di Assisi e al Pontificio Collegio Leoniano di Anagni. Oltre ai corsi istituzionali di morale sessuale e bioetica, si occupa di neuroetica, etica delle tecnologie, intelligenza artificiale e postumano.

Ha fatto parte della task force intelligenza artificiale per coadiuvare l’Agenzia per l’Italia digitale. È membro corrispondente della Pontificia accademia per la vita con particolare mandato per il mondo delle intelligenze artificiali. A fine 2018 è stato selezionato dal Ministero dello sviluppo economico come membro del gruppo di trenta esperti che a livello nazionale hanno il compito di elaborare la strategia nazionale sull’intelligenza artificiale e la strategia nazionale in materia di tecnologie basate su registri condivisi e blockchain.