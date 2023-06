Ecco San Rocco Super8: “Inviate i vostri video amatoriali su Marina e Principina”

Grosseto. Quest’anno ricorre il 90° anniversario della nascita della Pro Loco di Marina di Grosseto: era il 1933 quando fu cambiato l’antico nome San Rocco e nacque il primo comitato di promozione turistica.

Il San Rocco Festival – che andrà in scena dal 20 luglio al 20 agosto – e la Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare festeggeranno l’anniversario con una mostra, la pubblicazione di un libretto e, il 6 agosto, con la serata San Rocco Super8: filmati d’archivio, cortometraggi contemporanei d’autore dedicati al mare e ospiti speciali saliranno sul palco del Forte San Rocco a Marina di Grosseto. In questa occasione la Mediateca digitale della Maremma produrrà un video di ricordi e memorie di famiglia, all’interno del progetto “Ti sblocco un ricordo“, che si occupa di raccogliere e digitalizzare il cinema privato.

Per questo gli organizzatori sono alla ricerca di pellicole private, filmati di famiglia, video amatoriali che raccontano Marina di Grosseto o Principina a Mare. Le pellicole possono essere in qualsiasi formato: super8, 8mm, 16mm, vhs, minidv, betacam, u-matic. Tutto il materiale inviato sarà digitalizzato ed entrerà a far parte dell’Archivio della Mediateca digitale della Maremma, mentre alcune immagini selezionate saranno montate per realizzare il video che verrà proiettato il 6 agosto al San Rocco Festival, per ricostruire una memoria storica e collettiva in grado di raccontare in modo originale questo luogo unico.

Contatti

Questi i contatti per l’invio dei materiali: Mediateca Digitale della Maremma, tel. 0564 488067, mail info@mediatecadigitalemaremma