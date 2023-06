“Giovedì sera”: online il trailer del cortometraggio del grossetano Lorenzo Santoni

Grosseto. Un cortometraggio che parla di violenza di genere e solidarietà femminile, approcciandole da un punto di vista insolito, ma certamente efficace. S’intitola “Giovedì sera”, per la regia del grossetano Lorenzo Santoni, fondatore del festival internazionale di cortometraggi con sede in Maremma, Hexagon Film Festival.

Il corto

La pellicola è fortemente caratterizzata da un plot twist di quelli che non ti aspetti, che nei minuti finali chiarisce in maniera netta e definitiva il ruolo di ciascun personaggio, lasciando lo spettatore con molteplici – e controversi – spunti di riflessione.

Girato in alcuni punti di interesse della città di Grosseto, tra cui il Cafè Paradise di piazza Tripoli, “Giovedì sera” si propone di raccontare in maniera non banale la violenza di genere, ponendo l’accento sulla solidarietà femminile tra le tre protagoniste, Marika, Paola e Tina, interpretate rispettivamente da Flora Contrafatto, Chiara Dragoni e Clara Isis Cristaldi, che insieme a Samuele Covitto nel ruolo di Elia compongono il cast.

Nella pellicola si fa appello a un caleidoscopio di emozioni contrastanti, raccontate in un’intervista esclusiva dalla protagonista Flora Contrafatto, che descrive il corto come “vero, crudo ed emozionante“.

“Ho dovuto esplorare emozioni come la forza, la paura, il coraggio – racconta Flora Contrafatto – Ho cercato di prepararmi pensando a situazioni che conosco, a situazioni che ho visto. Un po’ tutte le donne conoscono questo genere di situazioni. Marika è impulsiva, molto esuberante, le piace divertirsi e anche mettersi in mostra, perché no?”.

L’intervista completa è disponibile sulla pagina Facebook ufficiale del corto: https://fb.watch/kQt6VmWAw2/

Il regista

Si tratta del quarto cortometraggio made in Maremma realizzato da Lorenzo Santoni. Il primo, “Una bellissima bugia”, con protagonisti Paolo Sassanelli, già vincitore di un Nastro d’argento, e Beniamino Marcone (Il Giovane Montalbano) era stato girato al Museo Archeologico di Grosseto; il secondo, “Tutti i nostri ieri“, con protagonisti Barbara Giordano e Beniamino Marcone, era stato girato tra Grosseto e il Parco dell’Uccellina, mentre “Fame d’aria“, del 2022, con protagonista Carmen Giardina, Beniamino Marcone e Hedy Krissane, aveva visto come location sempre Grosseto e alcuni bellissimi scorci di Castiglione della Pescaia.

Il cortometraggio è realizzato da Leuconoe, per la regia e sceneggiatura di Lorenzo Santoni, fondatore dell’Hexagon Film Festival, festival internazionale di cortometraggi con sede a Grosseto, che tornerà nell’autunno 2023 con la sua quinta edizione.

Il trailer è visibile in anteprima sulla pagina Facebook ufficiale del cortometraggio: https://www.facebook.com/giovediserafilm/videos/1104619004259676