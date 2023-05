Teatro Moderno: rinviato lo spettacolo di Massimo Ranieri

Grosseto. A causa di un sopraggiunto forte stato influenzale che ha causato la totale afonia dell’artista Massimo Ranieri, nonostante lo spettacolo di Grosseto, previsto per questa sera, sabato 27 maggio, sia sold, tale concerto sarà posticipato nel mese di ottobre prossimo. Precisamente il 25 ottobre, alle 21.00.

I biglietti

Per entrambi gli spettacoli rimangono validi i biglietti acquistati in precedenza rispettando settore e posto. In caso di rimborso, è possibile richiederlo entro e non oltre il giorno 30 luglio 2023.

Per chi ha acquistato il biglietto sul sito o nei punti vendita TicketOne, potrà fare richiesta nella sezione dedicata sul sito www.ticketone.it. Per chi ha acquistato il biglietto in un punto vendita TicketItalia, potrà richiedere il rimborso allo stesso punto vendita, mentre chi ha acquistato on line sul sito ticketitalia.com dovrà inviare richiesta sempre entro il giorno 30 luglio 2023 alla mail biglietteria@ticketitalia.com.