“Rococò e italiana”: l’Orchestra sinfonica in concerto nel palazzo della Guardia di Finanza

Grosseto. La stagione concertistica dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” propone un concerto sul tema “Rococò e italiana“. L’appuntamento è per sabato 27 maggio alle 18, in una location d’eccezione: la Sala d’onore del palazzo della Guardia di Finanza di Grosseto.

Il programma

A dirigere l’ensemble sarà Cemi’i Can Deliorman, mentre Camilla Patria sarà violoncellista solista. Il programma prevede l’esecuzione di composizioni di Mendelssohn (“Le Ebridi, ouverture in Si minore, op. 26” e “Sinfonia n. 4 in La maggiore “Italiana” op. 90″) e Cajkovskij (“Variazioni su un tema rococò per violoncello e orchestra, op. 33”). Per informazioni e prenotazioni: 333.5372994 (WhatsApp).

Il diretto d’orchestra

Cemi’i Can Deliorman, turco, è un acclamato e richiesto giovane direttore d’orchestra. Iniziati gli studi come violinista, si è laureato all’Università di Graz in Austria. Sempre in Austria nel 2010 ha conseguito il master in Direzione d’orchestra e ha studiato direzione di coro. Dal 2020 è direttore musicale e direttore principale della Presidential symphony orchestra, fondata nel 1826. È co-fondatore della Gedik philharmonic orchestra di Istanbul. Dal settembre 2022 è direttore artistico dell’International new music festival di Ankara.

La musicista

Camilla Patria ha iniziato gli studi di violoncello al Conservatorio di Torino nel 2006, diplomandosi nel 2014 con lode. Ha proseguito gli studi a Lugano; nel 2017 ha conseguito il Master of arts in music performance e nel 2020 il diploma accademico di II livello in musica d’insieme, con lode, al Conservatorio di Torino. Si è perfezionata come solista e camerista con artisti di fama. Nel 2017 ha partecipato come borsista a “Professione orchestra” dell’Orchestra sinfonica nazionale della Rai e ha vinto l’audizione finale come prima idonea a “Obiettivo orchestra” della Filarmonica del Teatro Regio di Torino.

Nel 2019 ha fondato il duo InContra con il contrabbassista Tommaso Fiorini, con il quale si è esibito in numerosi concerti in location prestigiose e ha ottenuto riconoscimenti nazionali e internazionali. Dal 2020 è membro del Morgen piano trio con il violinista Nicola Marvulli e la pianista Tiziana Columbro. Dal 2021 coordina la direzione artistica della rassegna concertistica “Panorami sonori” e del Progetto giovani della rassegna “Suoni in movimento – Percorsi” sonori nella Rete museale biellese all’interno dell’associazione Nuovo insieme strumentale italiano.