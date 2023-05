Alla scoperta della Diaccia Botrona e dell’antica Roselle: al via le visite guidate gratuite

Grosseto. Torna il ciclo di visite guidate organizzato dal Comune di Grosseto in collaborazione con Le Orme – Guide della Maremma toscana. Un’opportunità unica per scoprire le bellezze di Roselle, dell’Isola Clodia e della riserva naturale della Diaccia Botrona in maniera inedita e approfondita, accompagnati dai professionisti del turismo.

Il programma

Dal 6 giugno al 26 settembre, tutti i martedì dalle 18.00, la cooperativa Le Orme organizza una visita guidata all’antica città etrusco-romana di Roselle. Le sue mura ciclopiche e abitazioni arcaiche del VII secolo a.C. sveleranno ai visitatori affascinanti segreti del misterioso popolo etrusco, così come il bellissimo anfiteatro di epoca imperiale e la spendida Domus dei mosaici celano testimonianze romane. Per gli interessati il ritrovo è previsto all’ingresso dell’area archeologica di Roselle.

Dal 12 giugno all’11 settembre, tutti i lunedì dalle 19.00, è invece possibile conoscere e ammirare le bellezze dell’Isola Clodia e della riserva naturale della Diaccia Brotona, con una visita guidata al quale farà seguito un aperitivo al tramonto. La passeggiata, di 5 chilometri, permette di scoprire l’ecosistema palustre dell’area naturale in cui vivono stabilmente, sostano e/o svernano oltre 200 specie di uccelli acquatici. La palude ha influenzato la vita delle comunità locali per millenni e rappresenta oggi un sito di importanza internazionale per la vita di flora e fauna selvatica. Il ritrovo, in questo caso, è previsto in località Ponti di Badia, lungo la strada provinciale Castigionese.

Le visite sono gratuite, l’unico costo è legato all’acquisto di biglietti di ingresso laddove previsti.

Prenotazioni

Per la visita guidata alla città etrusco-romana di Roselle il costo, relativo al biglietto d’ingresso all’area archeologica, è di 2 euro; al contrario, per la visita guidata alla scoperta dell’Isola Clodia e della Diaccia Brotona, il prezzo è di 8 euro, legato al costo dell’aperitivo.

È possibile prenotarsi alle e-mail info@grossetoturismo.com o info@leorme.com oppure contattando i numeri 0564.488573 o 0564.416276.