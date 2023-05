“Trame Festival”: musica e letteratura protagoniste della seconda giornata

Grosseto. Venerdì 26 maggio le vie del centro storico di Grosseto saranno il palcoscenico della seconda giornata di “Trame Festival – Serrande chiuse per arte aperta“, organizzato da Clan con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e realizzato con il patrocinio del Comune di Grosseto e in collaborazione con Istituzione Le Mura, Kansassìti Aps e Le Vie dell’orto.

Il programma

Passeggiando per la città si potrà assistere al work in progress delle otto nuove serrande d’autore ad opera degli artisti selezionati e, a partire dalle 17, prenderanno il via gli eventi, tutti gratuiti, presso Molino Hub, a pochi passi dal “Cinghialino”. Dalle 17 alle 18.30, l’appuntamento è con il Miniclub del libro di Flavia Musella e il suo Artistrocche, racconto di animali-artisti e artisti-animali, aperto a bambini e adulti. In serata, sarà la musica a farla da padrona: alle 21.30 i grossetani potranno assistere alla sonorizzazione dal vivo del documentario naturalistico “Incredible Insects” da parte di Tuktu and the Belugas Quartet, una formazione musicale romana composta da Andrea Rinaldi (chitarra elettrica), artista audiovisivo attivo tra Roma e Amburgo, e da un quartetto di beluga (effetti a pedale e voci). Mentre a seguire, dalle 22.30, protagonista sarà la musica live con l’elettronica alternativa del produttore e musicista finlandese Tuune Pauler (nella foto).

Il calendario dettagliato di Trame è disponibile sul sito web www.collettivoclan.it e sui canali Facebook e Instagram dell’associazione.

Le serrande

Dove è possibile vedere le otto nuove serrande d’autore: