Due giorni di incontri per parlare dei Longobardi: appuntamento al Polo universitario

Grosseto. Il convegno “Longobardi: cultura, società, potere, economia” si propone una riconsiderazione di aspetti strutturali circa la componente alloctona e il regno longobardo in Italia, con connessioni con le possibili precedenti sedi di stanziamento nelle attuali Germania e Ungheria.

La trattazione di temi ampi fa seguito alla mostra “Una terra di mezzo. I Longobardi e la nascita della Toscana” (Museo archeologico di Grosseto, luglio 2021 – gennaio 2022), che ha voluto aggiornare il quadro delle conoscenze e dei ritrovamenti relativi alla Tuscia longobarda. L’evento è coordinato con il convegno “Sulle orme dei Longobardi fra Marche e Umbria. Ascoli, Castel Trosino, Spoleto”, in memoria di Lidia Paroli (Ascoli Piceno, 4-6 maggio scorsi), organizzato a 30 anni dalle manifestazioni del centenario del rinvenimento della celebre necropoli di Castel Trosino (1993-95) e dal precedente convegno su «L’Italia centro-settentrionale in età longobarda», curato dalla compianta Lidia Paroli.

Il convegno

La manifestazione, ospitata nell’aula magna del Polo universitario grossetano, si divide in due giornate che prevedono due diverse sezioni. Venerdì 26 maggio i temi trattati saranno cultura e società e sarà l’occasione per affrontare innovativi approcci scientifici (fra i quali l’archeogenetica) che permettono di riconsiderare la migrazione e la struttura sociale delle comunità al seguito dei Longobardi e, indirettamente, di rileggere con occhi nuovi anche le informazioni disponibili sul profilo culturale eclettico e sugli aspetti più tradizionali del portato di questo popolo, integrando religione, ritualità e lingua. Nella seconda giornata, sabato 27 maggio, saranno invece protagoniste le nuove ricerche archeologiche sulle sedi di potere (castra, corti regie e ducali) e sulla moneta in età longobarda che suggeriscono una forte iniziativa dei vertici del potere nell’organizzazione politico-istituzionale del regno e negli indirizzi economici. All’interno di essa vedremo come emergano differenti strategie tra il regno e i ducati.

“Un convegno, questo, atto a sottolineare quanto il popolo longobardo abbia caratterizzato e trasformato il territorio grossetano, e non solo, rinnovando e arricchendo quanto già noto sulla Tuscia – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti –. Tre sono le città al centro di questo incontro di alta rilevanza nazionale: Nocera Umbra, Grosseto e Ascoli Piceno. Quest’ultime due, ancora una volta, dopo la preziosa esperienza che le ha viste classificarsi tra le dieci finaliste al titolo di Capitale italiana della cultura 2024, hanno il privilegio di condividere un rilevante momento di confronto culturale e scientifico incentrato sullo studio del popolo dei Longobardi, perseguendo l’importante fine di contribuire a definire l’assetto alto medievale e medievale dell’Italia centrale. Ringraziamo gli enti patrocinanti, il Comitato scientifico, i presidenti delle sessioni nonché gli sponsor.“

