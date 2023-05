“Speaking English @ the Museum”: i bambini imparano l’inglese alle Clarisse

Grosseto. Le opere dei “Visionari” come spunto per imparare l’inglese.

Il laboratorio

Giovedì 25 maggio, alle 17.30, il Polo culturale Le Clarisse di Grosseto propone un nuovo laboratorio creativo per bambini da 6 a 11 anni, a cura degli operatori museali di PromoCultura: con “Speaking English @ the Museum” i più piccoli potranno apprendere vocaboli in lingua inglese esplorando le opere oniriche di Antonio Possenti – uno dei 4 artisti “Visionari” in mostra al Polo Clarisse – con la strategia del pensiero visuale creativo. Il costo di partecipazione è di 4 euro; è possibile prenotare chiamando il numero 0564.48066 o scrivendo a clarissearte@fondazionegrossetocultura.it.

Le opere di Antonio Possenti, coloratissime, si contraddistinguono per uno stile unico e fantasioso che appassiona grandi e piccoli: il grande tema del sogno come luogo di creazione e combinazione fantastica affascinerà i piccoli partecipanti al laboratorio e li aiuterà ad imparare parole in inglese ispirate proprio alla fantasia dell’artista.

La mostra

La mostra “I Visionari” resterà aperta al pubblico fino a domenica 4 giugno, il giovedì e il venerdì con orario dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; il biglietto d’ingresso costa 2 euro (gratuito per soci Fondazione Grosseto Cultura) oppure 5 euro compresa la visita al Museo Luzzetti. Per visite guidate in altri giorni scrivere a clarissearte@fondazionegrossetocultura.it. Informazioni: tel. 0564.488066, 0564.488067, 0564.488547; e-mail clarissearte@fondazionegrossetocultura.it; collezioneluzzetti@gmail.com.