Salone del Libro: Innocenti Editore protagonista al padiglione della Regione

Grosseto. Anche quest’anno Innocenti Editore ha partecipato al Salone del Libro di Torino.

Dal 18 maggio al 22 maggio, presso il Padiglione Oval (U149) della Regione Toscana, siamo stati presenti con le ultime nostre opere di interesse nazionale – si legge in una nota della casa editrice -. Innocenti Editore nasce nel 1997 con l’obiettivo di produrre pubblicazioni di qualità con un particolare sguardo alla ricerca, allo studio e alla promozione della Maremma. Una bellissima occasione per far conoscere la Maremma e i suoi autori”.