Opera d’arte collettiva e cinema: al via il “Trame Festival”

Grosseto. Nella giornata di apertura del “Trame Festival“, le vie del centro di grosseto si animeranno con l’arrivo degli artisti Silvia Betti, Elisa Buoncompagni, Bruno Cerasi, Controllo Remoto, Yele, Irene Raspollini, Costanza Rosi e Sera. Ad essi si aggiungerà, come special guest, l’artista Viola Gesmundo. Il progetto artistico di rigenerazione urbana, organizzato da Clan grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, il patrocinio del Comune di Grosseto e la collaborazione di Istituzione Le Mura, Kansassìti Aps e Le Vie dell’Orto, prevede la realizzazione di 9 nuove serrande d’autore in città, che si andranno ad aggiungere alle 39 esistenti.

Il programma

Programma del primo giorno di “Trame Festival”: giovedì 25 maggio, alle 18, presso Molino Hub (il celebre “Cinghialino” sulle mura medicee), tutti i grossetani potranno partecipare attivamente alla costruzione di un’opera d’arte collettiva realizzata con rocchetti di plastica rigenerata, ad opera del collettivo artistico pratese Iper (nella foto).

Iper è un un gruppo multidisciplinare di giovani professionisti dai differenti background (Marco Conti, Giulia Landini, Jacopo Nencioni, Lorenzo Romaniello, Lorenzo Vacirca), uniti dalla passione per la sperimentazione, la creatività, la sostenibilità e le forme di espressione interattiva. «Abbiamo scelto di portare i moduli di plastica rigenerata perché rappresentano la nostra tempesta creativa – racconta uno dei fondatori –. Essi infatti ci permettono di pensare e creare nuovi possibili scenari, stabilendo una fitta trama di connessioni con i luoghi di riferimento e con le persone che li abitano”.

Alla costruzione dell’installazione – che rimarrà visibile per tutta la durata del festival – seguirà un incontro con i membri del gruppo che parleranno del loro lavoro e del progetto “Scenario”, un laboratorio di plackemaking che prevede la riconfigurazione dello spazio pubblico attraverso dispositivi spaziali composti dai rocchetti impiegati nell’industria tessile.

Il film

La giornata di giovedì proseguirà poi con la proiezione del film “Fame”, di Giacomo Abruzzese e Angelo Milano, che sarà presente come ospite della serata, per un’intervista a seguire. “Fame” racconta la storia dell’omonimo festival di Grottaglie, piccolo paese della Puglia che, proprio grazie all’intraprendenza visionaria di Milano, è diventato uno dei maggiori centri internazionali per la street art. Tra il 2008 e il 2012, infatti, artisti del calibro di Blu, Momo, Conor Harrington, EricailCane, Escif, Vhils e tanti altri, hanno invaso con le loro opere, spesso provocatorie, questo luogo altrimenti dimenticato, ridisegnandone la geografia e consacrandolo a meta imprescindibile di tutti gli appassionati del genere. Quando, sulla scia del suo successo, l’amministrazione locale è diventata accondiscendente al festival e ha cercato di farlo suo, Angelo ha deciso di interromperlo, dopo sole cinque, intensissime edizioni. Nella chiacchierata dopo la proiezione, il regista racconterà questa curiosa storia e guiderà il pubblico alla scoperta di quell’ultimo magico momento di imprevedibilità e vandalismo di quella che oggi si chiama street art.

Il calendario dettagliato di “Trame” è disponibile sul sito web www.collettivoclan.it e sui canali Facebook e Instagram dell’associazione. Gli eventi, tutti gratuiti e aperti a tutti, si svolgeranno a Molino Hub (il “Cinghialino” sulle mura medicee), mentre gli artisti ruoteranno intorno al quartier generale del festival, il CityLab di via Ginori 11, la sede di CLAN.