Al via il festival circolare “Suoni & Sapori sostenibili”: appuntamento a Luci nel Parco

Grosseto. Il prossimo 27 maggio prende il via, per il terzo anno consecutivo, il festival musicale a Luci nel Parco, che accompagnerà le serate estive, durante l’aperitivo o nel dopocena, sino al 26 luglio. Quindici artisti del territorio si esibiranno in spettacoli dal vivo, spaziando da repertori jazz e soul, al progressive rock degli anni ’70, dal pop moderno alla tradizione cantautoriale.

Perché “circolare”? Perché, grazie a un innovativo progetto a impatto sociale, si è partiti dall’immobile pubblico in disuso, dato in concessione dall’Ente Terre regionali toscane nel suo percorso di valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale della Regione Toscana, per arrivare all’avvio dell’attività ristorativa “Luci nel Parco”, che punta su prodotti di qualità a km. 0, gestita dalla cooperativa sociale Solidarietà è Crescita e che ha creato nuovi posti di lavoro, e quindi alla valorizzazione della musica come strumento sì di divertimento, ma anche di coesione e diffusione di valori.

L’inaugurazione

Sabato 27 maggio, alle 18.00, il festival verrà aperto da “Supereroi”, uno spettacolo di musica, parole e danza, realizzato da un gruppo di ragazzi ospiti della comunità terapeutica Crisalide di Magliano, insieme ad alcuni loro compagni della scuola secondaria di primo grado dell’istituto di Fonteblanda, con il supporto e sotto la direzione artistica di Davide Braglia e Paolo Mari della scuola di musica Rockland e degli artisti che, esibendosi la scorsa estate a “Luci”, si sono anche impegnati a donare delle ore del proprio tempo per avvicinare alla musica persone che, diversamente, non ne avrebbero la possibilità.

I “giovani artisti”, nel percorso di preparazione durato quattro mesi, si sono avvicinati a uno strumento musicale, hanno messo alla prova le loro capacità di canto e di danza e hanno lavorato insieme a questo progetto comune, imparando ad ascoltarsi e collaborare.

Il brano scelto per questo debutto è “Supereroi” di Mr. Rain, proprio per il tema di cui parla: avere il coraggio di tendere la mano è un gesto da eroi ed è ancora più rilevante per le ragazze e i ragazzi che stanno affrontando la fase dell’adolescenza, e talora storie personali dolorose.

Il festival proseguirà il giorno successivo, domenica 28 maggio, alle 19, con lo spettacolo “Due mari”, inizialmente previsto per il 19 maggio e rinviato causa maltempo.

Il progetto, supportato da tutti i promotori di Luci Aps, si svolge sotto il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Grosseto e del Comune di Follonica; ha ricevuto inoltre il contributo di Confindustria Toscana Sud, Nuova Solmine S.p.A., Fam Group S.n.c., Altobelli forniture alberghiere e Cna Grosseto.