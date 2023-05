“BOH!”: Charlie Gnocchi presenta il suo ultimo libro a Grosseto

Grosseto. Appuntamento da non perdere martedì 23 maggio, alle 21, all’Hotel Airone, in via Senese a Grosseto, con uno dei personaggi televisivi più amati come Charlie Gnocchi, chiamato a presentare la sua ultima fatica letteraria, “BOH! – Mille domande tra deficienza naturale e intelligenza artificiale”, edito da Pathos Edizioni.

Sarà proprio la nostra città a ospitare la prima presentazione, dopo quella ufficiale avvenuta lo scorso fine settimana al Salone del libro di Torino, grazie alla Pro Loco di Grosseto e alla libreria Mondadori di corso Carducci. Gnocchi sarà intervistato per l’occasione da Carlo Sestini, giornalista grossetano, a cui spetta il compito di coordinare questo evento che saprà rendere piacevole una serata di fine maggio all’insegna della leggerezza e dell’ironia propria del protagonista.

“Come Pro Loco – commenta il presidente Andrea Bramerini – siamo molto soddisfatti dell’occasione di avere con noi Charlie Gnocchi, che ha scelto la nostra città come prima presentazione del suo nuovissimo libro. Dispiace solo non aver avuto modo di organizzare il tutto, come in un primo momento previsto, nella nostra sede di piazza del Popolo, optando poi per una delle sale del’Hotel Airone a causa delle condizioni meteo non propriamente favorevoli. Questa è una delle tante iniziative che la Pro Loco ha organizzato e che proseguiranno in settimana con il Festival della Poesia. Ricordo che tutti gli intervenuti, oltre alla firma delle copie del libro, potranno degustare prodotti della nostra enogastronomia grazie alle aziende Galletti, il Fiorino, e la Cantina Vini di Maremma con la presenza di Onav. Ma di cosa parla il libro? Boh!! Basta venire domani sera alle 21 all’Hotel Airone per scoprirlo”.