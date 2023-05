Torna il festival “I Luoghi del Tempo”: il programma completo

“Salutiamo con grande favore la tredicesima edizione di ‘I Luoghi del Temp’o che, superata ormai le incertezze dell’emergenza pandemica, può dispiegare ora tutte le sue energie con un programma assai vivace che coinvolge le località più suggestive del territorio. Molto opportunamente alcuni appuntamenti sono dedicati a Italo Calvino di cui ricorre quest’anno il centenario della nascita. Un omaggio doveroso ad un gigante della nostra letteratura che aveva un rapporto speciale con questa terra, definita spesso luogo del cuore e fonte di grande ispirazione per le sue opere – aggiunge Luigi Salvadori, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze -. A Calvino sono dedicate tre passeggiate che si alternano ad altrettanti incontri con stimolanti personalità, secondo un modulo assai efficace che riesce ad armonizzare il valore della proposta culturale con la bellezza delle location che li ospita. Rinnovo i miei complimenti agli organizzatori che, grazie ad un eccellente lavoro di squadra, sono riusciti a fare sinergia con i tanti partner che credono fermamente nel progetto. Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze è al loro fianco, come lo è alle istituzioni locali, per contribuire al successo delle principali iniziative promosse da questo territorio”.

“Dagli organizzatori del festival ‘I Luoghi del Tempo’ quest’anno l’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia ha ricevuto un piacevole riconoscimento: due giornate di questo prestigioso evento si terranno sul nostro territorio. Seguo in prima persona le politiche culturali del Comune e nel 2023 ho voluto organizzare, in occasione del centenario della nascita di Italo Calvino, una serie di iniziative che hanno preso il via a gennaio ed andranno avanti fino a dicembre. Durante questi appuntamenti nelle location più suggestive sia del capoluogo che delle frazioni, si susseguono letture recitate, pomeriggi con accompagnamenti musicali, convegni e mostre: un progetto pensato per dare l’opportunità di far riscoprire e svelare anche aspetti sconosciuti dell’artista – dichiara Elena Nappi, sindaco di Castiglione della Pescaia -. Una scelta vincente arricchita da questo festival che ormai da anni è diventato un must per la Maremma e che ringrazio per aver inserito nel cartellone una ‘passeggiata’ pomeridiana alla quale parteciperà l’attrice Lella Costa e la nostra bibliotecaria Patrizia Guidi che, coordinate da Giovanni Bogani, intratterranno castiglionesi e turisti nei luoghi più suggestivi del paese leggendo alcuni brani pubblicati in tutto il mondo dell’intellettuale amato da lettori di ogni età. Sono orgogliosa che un nostro famoso concittadino sia protagonista di questa tredicesima edizione”.