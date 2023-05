“La prigione della paura”: Patrizia Pisino presenta il suo libro alle Clarisse

Grosseto. Al Polo culturale Le Clarisse di Grosseto torna l’appuntamento con l’aperitivo letterario rinviato venerdì scorso per il maltempo.

Giovedì 18 maggio, alle 18.30, Patrizia Pisino presenta il suo libro “La prigione della paura. Considerazioni di un’italiana ammalata di Sars-Cov2”, edito da Porto Seguro. A coordinare l’incontro sarà Cinzia Severi, con l’accompagnamento musicale del “Duo fantasie” composto da Mónica Jiménez e Jana T. Hildebrand. L’aperitivo letterario è organizzato dal Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura in collaborazione con l’associazione “Letteratura e dintorni”.

Biglietti

Il biglietto d’ingresso costa 5 euro (ridotto 3 euro) e comprende una degustazione di vini della Fattoria San Felo e la visita al Museo Luzzetti. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0564.488066 (dal giovedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19) o scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com.

Il libro

“La prigione della paura” è una raccolta di pensieri e immagini fotografiche, trasformati in poesie e considerazioni riguardo un tema che, negli ultimi anni, ha toccato tutti da vicino: le disastrose conseguenze del Covid. La scrittura ha aiutato l’autrice a superare la pandemia e le restrizioni: Patrizia Pisino descrive nel libro le sensazioni provate durante la malattia, quando era nel reparto Covid dell’ospedale, attaccata al respiratore, della difficile strada da percorrere per guarire, della solidarietà delle persone che le stavano accanto. «Parlo di speranza e di unione – dichiara – perché tutti possano superare la paura con l’unica cura possibile: l’amore e la conoscenza».

L’autrice

Patrizia Pisino (Maglie, Lecce, 1955) dopo la laurea in Architettura si è trasferita a Grosseto per lavoro. Ha esercitato la libera professione, ha insegnato al Liceo artistico e ha lavorato come funzionario architetto alla Soprintendenza di Siena. Negli ultimi anni ha abbandonato la professione di insegnante e quella di architetto e ha incanalato la sua creatività nella fotografia e nella poesia. Ha pubblicato numerose raccolte di poesie e racconti e ha partecipato a varie rassegne letterarie ricevendo numerosi premi, anche internazionali.