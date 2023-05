“Storie per ritrovare la luce sulla strada”: incontro con don Francesco Cristofaro

Grosseto. “Storie per ritrovare la luce sulla strada”. Sarà questo il filo conduttore dell’incontro con cui, lunedì 15 maggio alle 17, nell’aula magna del Polo universitario grossetano, verrà presentato l’ultimo libro di don Francesco Cristofaro: “La speranza che cerchi”.

L’incontro

Insieme all’autore interverrà l’assessore comunale alla cultura, Luca Agresti. I due saranno coordinati da Marco Rossi, della Libreria Paoline, che organizza l’incontro assieme al Pug e all’Ufficio diocesano comunicazioni. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune.

In questo libro don Francesco, prete della diocesi di Catanzaro, traccia un percorso per aiutarci a comprendere la ricchezza che la speranza è in grado di portare nelle nostre vite e come cercare di alimentarla e nutrirla coltivando la preghiera e la gratitudine, scegliendo il sorriso e l’amore come fiaccole sulla strada.