L’Orchestra sinfonica Città di Grosseto in concerto nella chiesa di San Niccolò

Grosseto. La stagione concertistica dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” propone un nuovo appuntamento domenica 14 maggio, alle 18, nella chiesa di San Niccolò a Montepescali.

Il programma

Giovanni Mancini dirige l’ensemble in un concerto per archi interamente dedicato alla musica del periodo barocco: il programma prevede l’esecuzione di musiche di Vivaldi, Albinoni, Corelli e Wassenaer. Per informazioni e per prenotare i biglietti è possibile contattare il numero 333.5372994 (WhatsApp).

Il direttore d’orchestra

Giovanni Mancini, violinista e direttore d’orchestra, ha iniziato gli studi musicali all’età di 9 anni frequentando la Scuola comunale di musica di Castelfiorentino nella classe di violino del maestro Elvio Santini e ha conseguito il diploma di viola nel 2006 all’Istituto musicale pareggiato “Mascagni” di Livorno con il maestro Masi. È stato docente di violino, viola e musica d’insieme per archi, alla scuola comunale di musica di Castelfiorentino dal 1988 al 2015, e al “Laboratorio musicale – Associazione Polis” di Certaldo dal 2006 al 2015. Attualmente è docente di educazione musicale all’istituto comprensivo “Gonnelli” di Gambassi Terme-Montaione. Ha sempre svolto – parallelamente all’insegnamento – un’intensa attività concertistica, spesso in qualità di prima viola, collaborando con importanti formazioni sinfoniche, operistiche e cameristiche come la Florence Symphonietta, l’Orchestra Filarmonica di Lucca, l’Orchestra Nuove Assonanze, l’Orchestra associazione O.m.e.g.a., la Fiesole Opera Festival, l’Orchestra da camera Fiorentina, l’Orchestra Modigliani di Livorno, l’Orchestra Pro-Musica città di Prato e Pistoia, l’Orchestra del Teatro del Giglio di Lucca, l’Orchestra regionale Toscana, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, Orchestra Sinfonica di Massa e Carrara e l’Orchestra “Città di Grosseto”.

Come direttore ha partecipato e prodotto numerosi concerti alla guida di organici sinfonici e da camera, indirizzando il suo interesse e approfondimento verso il repertorio vocale e strumentale di musica barocca.

Nella foto: il direttore d’orchestra Giovanni Mancini