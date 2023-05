“Il grillo saltellino”: il medico Luca Pratticò presenta il suo ultimo racconto

Grosseto. Medico del Pronto soccorso, volontario nelle missioni sanitarie e autore di libri per i bambini.

Sabato 13 maggio, alle 16, Luca Pratticò presenta il suo ultimo racconto “Il grillo saltellino” alla libreria “Quantobasta” di piazza della Palma: il ricavato della vendita del libro andrà a finanziare il progetto dell’Ordine dei medici di Grosseto, e degli Ordini degli infermieri e dei farmacisti grossetani, per l’apertura di un asilo nido aziendale all’ospedale Misericordia. L’iniziativa per la realizzazione della scuola è stata presentata a marzo: i tre ordini hanno organizzato la raccolta fondi per dotare il presidio medico del capoluogo di una struttura dedicata ai piccoli da 0 a 3 anni.

E così, Luca Pratticò, che in quell’ospedale lavora da tre anni prestando servizio al Pronto soccorso, ha deciso di devolvere il ricavato della sua ultima fatica letteraria alla causa.

«Scrivo romanzi, racconti e favole per diletto e il ricavato dei miei libri va sempre in beneficenza – spiega il medico –. Solitamente sostengo le attività di ospedali missionari africani, con cui collaboro insieme con mia moglie e mio figlio prestando servizio ogni anno. Come già per l’ultima favola, “Aristide”, anche per questo libro il ricavato andrà invece a favore dei bambini, per un’iniziativa della città e dell’ospedale che mi accolgono da tre anni. È un modo per dire grazie a Grosseto e ai suoi cittadini».

La favola

Una favola che racconta la storia di un piccolo grillo che vive nel bosco e ha un sogno: regalare un raggio di sole alla sua mamma. Per farlo cerca di saltare sempre più in alto, ma un giorno cade rompendosi una zampa. Mentre passa l’inverno in casa triste per non poter più saltare con i suoi amici, che iniziano anche a deriderlo per la sua buffa andatura, la mamma cerca di valorizzare le sue doti rendendolo consapevole delle sue abilità. Scrive così un fumetto che gli restituisce la fiducia e quando torna nel bosco trova un girasole che si fa cogliere per essere donato alla sua mamma.

«Ringrazio a nome dell’Ordine dei medici di Grosseto – dichiara la presidente Paola Pasqualini – il nostro collega che ha scelto di donare alla raccolta fondi per l’asilo nido il ricavato della vendita del suo nuovo libro: un gesto ammirevole che dimostra l’attaccamento di Luca alla città di Grosseto e alla sua comunità. Invito tutti a partecipare alla presentazione de “Il grillo saltellino” sabato 13 maggio: l’Ordine ci sarà per ringraziare ancora una volta il nostro collega».