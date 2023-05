“I concerti di Fondazione Grosseto Cultura”: sul palco il trio Garofoli, Galeazzi e Benedettelli

Grosseto. La rassegna “I concerti di Fondazione Grosseto Cultura” torna con un nuovo appuntamento nell’auditorium “Carlo Cavalieri” dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” di Fondazione Grosseto Cultura, in via Bulgaria.

Il programma

Sabato 13 maggio, alle 17, i protagonisti saranno Valentina Garofoli (nella foto) al violino, Mirko Galeazzi al pianoforte e Alessandro Benedettelli alla chitarra. Il programma prevede l’esecuzione di musiche di Schwertberger, Castelnuovo Tedesco e Piazzolla. Il concerto è a ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti. Sarà possibile anche sottoscrivere la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura, a metà prezzo: 15 euro.

I musicisti

Valentina Garofoli si è diplomata nel 2001 a pieni voti in violino al Conservatorio “Franci” di Siena e in seguito si è perfezionata, sempre in violino, all’Accademia musicale di Firenze. Dal 2000 è elemento stabile dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” e dell’orchestra da camera “Cavalieri”. Vanta collaborazioni televisive come violinista nelle orchestre di programmi Rai e Mediaset: da Amici di Maria de Filippi a Domenica In, esibendosi con Ornella Vanoni, Giorgia, Gianna Nannini, Fiorella Mannoia e Mario Biondi. Nel 2009 ha preso parte alla tournée di Renato Zero. Dal 2001 è docente di violino all’Istituto musicale comunale “Giannetti” di Grosseto.

Mirko Galeazzi si è diplomato in pianoforte con il massimo dei voti all’età di 19 anni all’Istituto musicale “Franci” di Siena. Ha proseguito i suoi studi sotto la guida di importati docenti, tra cui il maestro Folco Vichi, già collaboratore dell’Accademia Chigiana di Siena, con il quale ha potuto approfondire aspetti legati alla tecnica dello strumento. Vincitore di concorsi nazionali, ha ottenuto ottimi piazzamenti in concorsi internazionali e ha collaborato in veste di pianista d’orchestra e di solista con molte orchestre italiane.

Alessandro Benedettelli ha conseguito nel 2004 il diploma di chitarra, come privatista, con il massimo dei voti e la lode all’Istituto “Pietro Mascagni” di Livorno. Nel 2007 si è laureato in Discipline musicali, con il massimo dei voti, al Conservatorio di Vicenza. Ha vinto numerosi premi e riconoscimenti in concorsi internazionali e attualmente è docente di chitarra classica al Liceo musicale di Grosseto.