“Grosseto 900”: le opere di Mario Schifano in mostra alle Clarisse

Grosseto. La rassegna “Grosseto 900” torna al Polo culturale Le Clarisse con un’esposizione di opere di Mario Schifano, tra i più celebri rappresentanti della Pop Art italiana.

La mostra

La mostra sarà in esposizione da giovedì 11 maggio a domenica 11 giugno, dal giovedì alla domenica, con orario dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 (ingresso 5 euro, ridotto 3 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura, con visita al Museo Luzzetti; informazioni e prenotazioni ai numeri 0564.488066, 0564.488067 o 0564.488547 o all’indirizzo e-mail prenotazioni.clarisse@gmail.com). Nella giornata di inaugurazione sarà possibile partecipare a una visita guidata condotta dal direttore del museo, Mauro Papa (anche in questo caso il costo di partecipazione è di 5 euro, ridotto 3 euro, che comprende la visita al Museo Luzzetti).

La rassegna

La rassegna “Grosseto 900” si propone di valorizzare le opere custodite nelle collezioni civiche grossetane del Comune e della Provincia e Schifano ha frequentato con continuità la Maremma (soprattutto la zona dell’Argentario), dedicandole alcuni dipinti. Tre dei quattro dipinti in mostra sono infatti riconducibili al territorio grossetano e rappresentano emblematicamente un’onda del mare, un cavallo e un albero.

«Nella sua lunga carriera artistica – ricorda il direttore del Polo culturale Le Clarisse, Mauro Papa –, Mario Schifano ha prodotto una quantità enorme di opere, assimilando ed elaborando immagini prese dalla vita privata, dalla televisione, da viaggi fisici ed onirici. In una sua celebre dichiarazione disse: ‘O si andava nelle gallerie a vedere i quadri informali, o si andava nelle strade a vedere i cartelloni pubblicitari. Io scelsi di andare nelle strade’. E così, imparando dalle strade, Mario Schifano diventò uno dei più celebri pittori della Pop Art italiana. Lo stesso Schifano che, nel 1982, chiamò i giornalisti di Reporter per mettersi a nudo e fare una confessione intima: una confessione che fece proprio in riva al mare dell’Argentario. Nel corso della visita guidata di giovedì ascolteremo e vedremo questa confessione e e potremo ammirare i quattro dipinti di Schifano confusi tra i capolavori antichi del Museo Luzzetti: una piccola palma, una grande onda, un albero e un cavallo. Quattro opere di un ‘eretico, erotico, erratico’ (così lo definì Achille Bonito Oliva), che ispirò anche una canzone dei Rolling Stones».

Nella foto: un’opera di Mario Schifano esposta in Clarisse