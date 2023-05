La corale Puccini si riunisce in assemblea: in programma l’approvazione del bilancio

Grosseto. L’assemblea ordinaria degli associati della società corale Giacomo Puccini Ape di Grosseto è convocata per lunedì 15 maggio alle ore 6.00 (in prima convocazione) e alle ore 21.00 (in seconda convocazione) nella sala prove all’interno del centro commerciale Gorarella a Grosseto (primo piano, nella sala ex censimento).

L’ordine del giorno

Oltre all’approvazione del bilancio come previsto dallo statuto e dalle norme di legge, saranno presentati brevemente gli impegni più importanti del 2023 in cui la corale sarà coinvolta o protagonista.

Per festeggiare l’avvio della festa del 110° compleanno della corale alle ore 22:30 è prevista una breve diretta anche musicale sugli account Facebook ed Instagram della corale.

