“Memoria fotografica”: ecco il libro con le immagini che hanno fatto la storia della Maremma

Grosseto. Nel 2022 l’agenzia fotografica BF ha raggiunto i 60 anni di attività. Anni spesi, fin da quel lontano 1962, nel racconto per immagini, affiancate alla cronaca giornalistica, dei fatti e delle persone che hanno caratterizzato la nostra città, Grosseto, e il nostro territorio, la Maremma. Un impegno portato avanti fino ad oggi con dedizione e professionalità nei servizi fotografici che compongono la raccolta “Memoria fotografica”, realizzata anche grazie al lavoro di censimento e recupero delle immagini fotografiche dello sterminato archivio, memoria della comunità.

Nel libro, a corredo delle foto, le didascalie che, in alcuni casi, sono tratte dagli articoli pubblicati dai quotidiani Il Telegrafo prima e Il Tirreno poi, con i quali l’agenzia fotografica BF porta avanti una collaborazione fin dalla sua nascita. Leggendo quei brevi estratti si può anche apprezzare come sia cambiato, nel tempo, il modo di scrivere e raccontare la notizia: non solo “nostalgia”, dunque, ma anche l’opportunità di attraversare i mutamenti sociali e del costume nella nostra terra.

Sfogliando le 115 pagine in bianco nero di questo percorso fotografico si possono trovare: due Papi, un Dalai Lama, una regina, uno Scià con la sua imperatrice, una moglie e vedova di un presidente degli Stati Uniti, sei presidenti della Repubblica, sei sindaci di Grosseto, parlamentari, senatori, segretari di partito e presidenti del Consiglio. Non mancano icone dello spettacolo, della televisione e del cinema (molte di caratura internazionale), star della musica e dell’intrattenimento, importanti personaggi della cultura, scrittori, divulgatori scientifici o collezionisti d’arte.

Anche lo sport è ben rappresentato: il glorioso baseball cittadino con i suoi scudetti, le promozioni dell’U.S. Grosseto, il Giro d’Italia o il mitico Rally di Montecarlo. La grande atletica leggera con la passerella dei vari Campionati mondiali, europei, e nazionali nei quali si sono alternati promettenti giovani atleti divenuti poi campioni del mondo, primatisti mondiali e medaglie olimpiche. Storie che raggiungono l’apice della gloria sportiva maremmana con i successi olimpici nel windsurf o alle Paralimpiadi.

Anche la creatività, il divertimento e i grandi spettacoli trovano spazio: la mai dimenticata Primavera Maremmana, per esempio; o la mitica “sbiciclettata” o ancora la festa per il più recente ponte ciclabile sul fiume Ombrone o l’esibizione delle delle Frecce Tricolori. Senza trascurare i grandi tragici eventi: un drammatico naufragio, un colossale incendio e le devastanti alluvioni, che hanno segnato abitanti e territorio.

L’idea di questa “Memoria fotografica” è nata dalla consapevolezza che la storia più recente della nostra città e del nostro territorio sia più importante e molto più interessante di quanto siamo portati a pensare. La riscoperta del passato può aiutarci a comprendere meglio il presente e a proiettarci, con un’ottica diversa, nel futuro.

“Memoria fotografica”

Cronaca maremmana

Tipologia: raccolta fotografica

Autore: agenzia fotografica BF

Editore: agenzia fotografica BF (in proprio) – Anno edizione: 2023

Pagine: 115 pagine in brossura – Edizione solo stampata: 22,00 euro